Gümüş fiyatları, yılın başlarında ulaşılan tarihi zirvenin ardından yüzde 50'den fazla geriledi. Money Metals Exchange Başkanı ve CEO'su Stefan Gleason, sert düşüşün daha geniş ekonomide ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin bir uyarı olabileceğini belirtti.

Dünya Ekonomi'nin, MarketWatch'ın 17 Ekim 2026 tarihli haberine dayandırdığı aktarımına göre düşüş, ekonomik büyümenin geleceğine ilişkin endişelerin arttığı bir döneme denk geldi. Yüzde 50'yi aşan kayıp, günlük ya da haftalık değişimi değil, yıl içindeki rekor fiyat seviyesine göre gerilemeyi ifade ediyor.

SANAYİ TALEBİNE DUYARLI

Gleason'a göre gümüş, altına kıyasla ekonomik gelişmelere daha duyarlı. Yatırım aracı olmasının yanı sıra sanayide de kullanılması, gümüş fiyatlarını üretim faaliyetlerine ve büyüme beklentilerine karşı hassas hale getiriyor.

Altın, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman talebinden destek bulabilirken gümüş, sanayi faaliyetlerinde yavaşlama beklentisi nedeniyle daha güçlü satış baskısıyla karşılaşabiliyor. Gleason'ın değerlendirmesinde, son düşüşün ekonomideki temel sorunların erken göstergelerinden biri olabileceği öne çıkıyor. Bununla birlikte fiyat hareketi, tek başına ekonomik yavaşlamanın kesinleştiğini göstermiyor.

ENERJİ MALİYETLERİ VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Küresel piyasalarda yükselen petrol ve akaryakıt fiyatları da ekonomik görünümü zorlaştıran unsurlar arasında. Artan enerji maliyetleri enflasyon baskısını güçlendirirken işletmelerin üretim giderlerini ve tüketicilerin harcamalarını etkileyebiliyor. Bu durum büyüme beklentileri üzerinde ilave baskı oluşturabilir.

Enflasyon endişeleri, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentileri de değiştiriyor. Faizlerin yüksek kalacağı düşüncesi dolar ve tahvil getirilerini destekleyebilirken değerli metal fiyatlarında dalgalanmayı artırabiliyor. Gümüşün fiyatında bunların yanı sıra yatırımcı işlemleri ve sanayi talebine yönelik beklentiler de etkili oluyor.

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