Global piyasalarda jeopolitik riskler, küresel belirsizlikler ve artan enflasyona rağmen değerli metallerdeki hareketlilik tersine döndü. Yılın başındaki tarihi zirvelerin ardından ons gümüş fiyatları 60 dolar seviyelerine kadar indi.

Fed'in faiz politikası, doların küresel seyri ve sanayi talebinin yön verdiği gümüş piyasasında analistler, yaşanan bu geri çekilmenin uzun vadeli yükseliş trendini bozmadığı görüşünde birleşiyor.

GÜMÜŞTE KAN KAYBI HIZLANDI: GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Haftaya düşüş eğilimiyle başlayan gümüş piyasasında yatırımcılar, Fed’in yayımlayacağı toplantı tutanaklarına kilitlendi. Doların küresel ölçekte güç kazanmasıyla birlikte yüzde 0,91 değer kaybeden ons gümüş 61,82 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde ise gram gümüş fiyatı 93,17 TL seviyelerine geriledi.

Analistler, Fed tutanaklarının faiz politikasının geleceğine dair kritik ipuçları barındıracağını belirtirken, özellikle yeni başkan Kevin Warsh'ın şahin ve sıkı para politikasını savunan yaklaşımının komite içinde ne kadar destek bulacağının fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

GÜÇLÜ DOLAR DEĞERLİ METALLERİ BASKILIYOR

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini gösteren Dolar Endeksi, yüzde 0,1 yükselerek güçlü seyrini korumaya devam ediyor.

Küresel piyasalarda gümüş ve altın dolar üzerinden fiyatlandığı için, dolardaki bu yükseliş alternatif para birimlerini kullanan yatırımcılar adına gümüşü daha maliyetli hale getiriyor. Bu durum doğrudan talebin azalmasına ve fiyatların aşağı yönlü baskılanmasına yol açıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER BİLE YÜKSELİŞE YETMEDİ

Normal piyasa koşullarında Orta Doğu başta olmak üzere küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler, "güvenli liman" talebini artırarak gümüş ve altını destekliyordu. Ancak son dönemde tırmanan risklere rağmen, ABD’deki yüksek faiz beklentileri ve doların gövde gösterisi, gümüş üzerindeki satış baskısının derinleşmesine neden oldu.

ENDÜSTRİYEL TALEP VE KAR SATIŞLARI SÜRECİ HIZLANDIRDI

Gümüş fiyatlarındaki düşüşün bir diğer önemli nedeni ise vadeli işlem piyasalarında yoğunlaşan kâr satışları oldu. Son aylardaki agresif yükselişi fırsat bilen yatırımcıların nakde geçmesi düşüşü hızlandırdı.

Öte yandan; güneş panelleri, elektronik ürünler ve elektrikli araç sanayisinde yoğun olarak kullanılan gümüş için küresel üretim verileri de yakından izleniyor. Kısa vadede ekonomik büyümedeki yavaşlama sinyalleri baskı yaratsa da uzmanlar, temiz enerji yatırımlarının uzun vadede gümüş talebini diri tutacağını ifade ediyor.

FİNANS DEVLERİNDEN 2026 TAHMİNLERİ

Piyasa uzmanları, faizlerin uzun süre yüksek kalması senaryosunda gümüş üzerindeki baskının sürebileceğini; ancak Fed’in faiz indirim sürecine girmesi ve doların gevşemesi durumunda gümüşün yeniden rekor koşusuna başlayacağını öngörüyor.

Finans dünyasının devleri ise gümüşün uzun vadeli geleceğine güvenerek 2026 yılı tahminlerini yukarı yönlü revize etti:

J.P. Morgan Global: Gümüşün ons fiyatının bu yıl ortalama 81 dolar seviyesinde dengelenmesini bekliyor.

Bank of America (BofA): Altın rallisinden alacağı destekle ons gümüşün kısa vadede 100 dolar sınırına tırmanabileceğini öngörüyor.

HSBC Global: Tedarik zincirindeki sıkılaşmayı öne sürerek 2026 yılı ortalama gümüş tahminini 75 dolara yükseltti.

Yaşanan son düşüş dalgasını değerlendiren The Gold Bullion Company Genel Müdürü Rick Kanda, gümüşteki bu zayıflığın temel nedeninin metalin kendi piyasa dinamiklerinden ziyade, küresel finansal koşulların sıkılığından kaynaklandığını belirtti.

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