Çoğu yatırımcı gümüşü altın gibi sadece bir "para metali" veya merkez bankalarına güven azaldığında sığınılacak bir liman olarak görür. Bu bakış açısı yanlış olmasa da gümüş fiyatlarını belirleyen faktörlerin yalnızca yüzde 40'ını açıklar. Kalan yüzde 60'lık devasa pay fabrikalar, güneş enerjisi santralleri ve 2024 yılında teslim edilen 17,6 milyon elektrikli araçtan gelen endüstriyel talebe dayanır.
Periyodik cetveldeki en iletken element olan gümüş, bugün metal piyasalarındaki en önemli talep değişimlerinden birine öncülük ediyor.
GÜMÜŞÜN ÇİFT MOTORLU TALEP YAPISI
Gümüş fiyatları, birbiriyle eş zamanlı çalışan parasal motor ve endüstriyel motor olmak üzere iki ayrı motor tarafından yürütülür.
Parasal motor, altını da yönlendiren reel getiriler, enflasyon beklentileri ve merkez bankası politikalarını takip ederken endüstriyel motor, imalat çıktısı, yarı iletken talebi ve enerji yatırımlarıyla ilgilidir.
2024 yılında endüstriyel uygulamalar yaklaşık 680 milyon ons gümüş tüketildi. Bu rakam, toplam 1,219 milyar onsluk küresel talebin yaklaşık %56'sına tekabül ediyor. Yani çıkarılan her bir ons gümüşün yarısından fazlası bir yerlerde monte ediliyor veya kuruluyor.
GÜNEŞ ENERJİSİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇ FAKTÖRÜ
Gümüşün en hızlı büyüyen pazar payı güneş enerjisi (PV) sektöründe bulunuyor. Her bir güneş hücresi, elektriği iletmek için gümüş macunu kullanıyor. Üreticiler hücre başına kullanılan gümüş miktarını optimize etse de (tasarruf süreci), kurulum hızı bu tasarrufu geride bırakıyor.
Güneş enerjisi sektörünün gümüş talebi son on yılda yaklaşık 12 kat arttı. 2024’teki küresel kapasite artışı 593 gigawatt ile rekor kırması, gümüş talebinin kalıcı bir yapısal değişime uğradığının kanıtı olarak görülüyor.
Öte yandan, elektrikli araçlar (EV) gümüş talebinde gizli bir dev olma özelliğini koruyor. Klasik içten yanmalı motorlu bir araç 15-28 gram gümüş kullanırken, karmaşık devre sistemlerine sahip bir elektrikli araçta bu miktar 25-50 grama (yaklaşık iki katı) çıkıyor. 2030 yılına kadar elektrikli araç teslimatlarının 75 milyona ulaşması bekleniyor.
ARZ NEDEN TALEBE YETİŞEMİYOR?
Gümüş piyasasında en az konuşulan ancak en kritik dinamik, arzın yapısıdır. Gümüş arzının yaklaşık %70'i, bakır, çinko ve kurşun madenciliğinin bir yan ürünü olarak elde edilir. Bu durum, gümüş fiyatları artsa bile üretimin talebi karşılamak için hızla genişleyemeyeceği anlamına gelir.
Piyasadaki Arz-Talep Dengesi (2024):
Maden Üretimi: 844 milyon ons
Toplam Talep: 1,219 milyar ons
Arz Açığı: 195 milyon ons (Üst üste 4. yıl)
Sanayide kullanılan gümüşün büyük bir kısmı ekonomik olarak geri dönüştürülemez yani bir güneş paneline giren gümüş, piyasadan kalıcı olarak çekilir. Bu durum, sadece kasalarda bekleyen altının aksine gümüş için kalıcı bir "fiyat tabanı" oluşturur.
İKİ MOTOR AYNI ANDA ÇALIŞINCA NE OLUR?
İmalat sektörü güçlüyken parasal koşullar da değerli metalleri desteklediğinde, gümüş genellikle altından daha yüksek performans sergiler. Altın/gümüş rasyosu daralır ve gümüş arayı hızla kapatır.
Bunun tersi de mümkündür sanayi talebi yumuşadığında, gümüş altına göre geride kalabilir. Ancak uzun vadede gümüşün endüstriyel tüketimi bir "emtia döngüsü" değil, bir "teknoloji benimseme eğrisi" üzerindedir. Arzın kısıtlı olması ve talebin teknolojik dönüşümle perçinlenmesi, gümüşü emtia piyasasının en stratejik varlıklarından biri haline getiriyor.
Gümüş piyasasındaki bu yapısal açık, stokların hızla erimesine yol açarken fiziksel varlığın önemini her geçen gün artırıyor.