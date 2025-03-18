Küresel yatırım firması WisdomTree'ye göre, arz açığı ve artan endüstriyel taleplerden dolayı gümüş fiyatlarının altınınkini geride bırakması öngörülüyor.
Yayımlanan raporda, “Altının öngörülen yüzde 17‘lik artışına kıyasla gümüşün önümüzdeki yıl yüzde 23 değer kazanarak altını geride bırakacağını tahmin ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Gümüşün kaderinin 2025'te değişip değişmeyeceği sorusunu cevaplayan raporda, “Arz açıkları ve artan endüstriyel talebin güçlü kuyruk rüzgârları olarak hareket etmesiyle, potansiyeli konusunda iyimserliğimizi koruyoruz” açıklamasında bulunuldu.
Paylaşılan rapora göre, gümüşte dört yıldır üst üste arz sıkıntısı yaşanıyor ve 2025 muhtemelen beşinci yıl olacak bu da gümüşteki yükselişi tetikleyecek.