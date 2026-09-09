Gümüş fiyatları, jeopolitik gerilimlerin artışı ve ABD Doları'ndaki zayıflığın yarattığı ortamda altınla paralel bir toparlanma kaydetti.
"ONS GÜMÜŞ 66 DOLAR"
Yatımcıların güvenli liman arayışı, kıymetli metalleri desteklemeye devam ederken, uluslararası piyasalarda ons gümüş 66 dolar sınırında işlem görüyor.
Yurt içinde ise gram gümüş hafif bir yüksekliğe imza atarak 103 TL eşiklerine yerleşti.
Piyasalar, Fed'in para politikasına işık tutacak kritik ABD enflasyon verilerinin öncesinde dikkatle izleniyor.
Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki misillemelerin sürdüğü, Yemen'deki Husilerin Suudi şehirlere yönelik saldırılarıyla birlikte çatışmaların genşlediği bir dönem yaşanıyor.