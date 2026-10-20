Gümüşte arzın talebi karşılayamayacağı beklentisi uzun vadeli görünümü desteklese de kısa vadeli toparlanma henüz güçlü alıcı desteği bulamıyor. Dünya Ekonomi'nin aktardığı beş saatlik grafiğe dayalı teknik değerlendirmede, 57,69 dolardan işlem gören gümüş için 55,56 dolar kritik destek olarak izleniyor.

Bu seviyenin altına inilmesi, özellikle işlem hacminin de artması halinde, 54 dolara doğru yeni bir satış dalgasını tetikleyebilir. Orta Doğu'daki çatışmalar ve ABD'nin faiz politikasına ilişkin beklentiler de piyasada takip ediliyor.

YÜKSELİŞİN ÖNÜNDE 58,60-59,24 DOLAR BÖLGESİ VAR

Teknik görünümde 58,60-59,24 dolar aralığı, yükselişin zorlanabileceği bölge olarak öne çıkıyor. Birden fazla göstergenin bu aralıkta yoğunlaşması nedeniyle fiyatın bölgeyi aşabilmesi için güçlü alımlar gerektiği belirtiliyor.

Kısa vadeli göstergelerdeki iyileşme, düşüş eğiliminin sona erdiğini henüz doğrulamıyor. Bu nedenle 58,60 doların üzerine çıkılması halinde bile yeniden gerileme riski bulunuyor.

Değerlendirmeye göre 58,88 doların aşılması, satıcıların etkisinin zayıfladığına işaret edebilir. Toparlanmanın güç kazanması için ise 59,30 doların üzerinde yoğun alım görülmesi ve diğer teknik göstergelerin de yükselişi desteklemesi gerekiyor.

2026 İÇİN 46 MİLYON ONS ARZ AÇIĞI BEKLENTİSİ

The Silver Institute, 2026'da yaklaşık 46 milyon ons arz açığı oluşmasını bekliyor. Böylece gümüş piyasasında üst üste altıncı yıl talebin arzı aşacağı öngörülüyor. Toplam talebin yaklaşık 1,11 milyar ons, arzın ise 1,05-1,07 milyar ons düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Elektronik, elektrikli araçlar, veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısında kullanılan gümüşe yönelik sanayi talebi önemini koruyor. Buna karşılık güneş paneli üretiminde tasarruf sağlayan uygulamalar, panel başına kullanılan gümüş miktarını azaltıyor.

Maden üretimindeki artışın sınırlı kalması fiyatlara uzun vadeli destek sağlayan unsurlar arasında yer alıyor. Doların seyri, faiz oranları ve yatırımcıların alım satımları da fiyatların yönünü etkiliyor.

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