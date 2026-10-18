İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, 10 bin metrekarelik devasa alanıyla hizmete giren zincir marketin yeni şubesi, açılışa özel düzenlediği büyük indirim kampanyasıyla vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu.

Kampanyalı ürünlerden faydalanmak isteyen binlerce kişi, henüz hava aydınlanmadan, sabahın erken saatlerinde mağaza önünde toplanmaya başladı.

Günün ilk saatleriyle birlikte açılış alanına akın eden vatandaşlar, mağaza önünden başlayarak çevredeki alışveriş merkezinin etrafına kadar uzanan metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturdu.

Açılış saatinin gelmesi ve kapıların açılmasıyla birlikte bekleyen kalabalık içeriye adeta akın etti. Kapıların açılmasıyla yaşanan hareketlilik market içinde de büyük bir yoğunluğa dönüştü.

60 BİN KİŞİ AKIN ETTİ

Günün ilerleyen saatlerinde de ilginin hız kesmediği mağazada, açılışa özel yoğunluğun gün boyu devam ettiği bildirildi. Mağaza yönetiminden yapılan açıklamada, açılışın ilk gününde yaklaşık 60 bin ziyaretçinin ağırlandığı ifade edildi. İndirim kampanyasının yarattığı bu hareketlilik, bölgedeki günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.