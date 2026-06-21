Özel hayatıyla son dönemde gündemden düşmeyen İpek Filiz Yazıcı, yeni ilişkisini doludizgin yaşamaya devam ediyor. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde aşkını ilan ettiği İhsan Taha Torğut ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

2022 yılında Roma'da müzisyen Ufuk Beydemir ile evlenen Yazıcı, geçtiğimiz ekim ayında yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından adı bir süredir fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile anılan oyuncu, çıkan iddiaları sosyal medya paylaşımıyla doğrulamıştı.

AŞKLARINI İLAN ETMİŞLERDİ

İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Torğut ile birlikte çekilen bir fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle paylaşarak yeni aşkını takipçilerine duyurmuştu.

Çift, şimdi de Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ile Zeynep Yumrutaş'ın düğününde birlikte boy gösterdi.

GÜN BATIMINDA ROMANTİK POZ

Düğüne birlikte katılan ikiliden İhsan Taha Torğut, geceye ait kareleri sosyal medya hesabından yayımladı. Özellikle gün batımında çekilen romantik fotoğraf kısa sürede dikkat çekti.

Torğut'un paylaşımını İpek Filiz Yazıcı'nın da kendi hesabında yayımlaması, çiftin ilişkilerini artık gizleme ihtiyacı duymadığını gösterdi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Mutlulukları gözlerinden okunan çiftin paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Romantik karelere çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, ikilinin uyumu sosyal medyada da konuşulan konular arasında yer aldı.