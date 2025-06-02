ABD’li grup, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda verdikleri konser sırasında, klasikleşmiş parçaları Knockin’ on Heaven’s Door’u (Cennetin Kapısını Çalmak) Mattia Ahmet Minguzzi’ye ithaf etti. Grup üyeleri, genç hayranlarının konsere gelmeyi çok istediğini ve hayatını kaybetmeden önce müziklerine büyük bir ilgi duyduğunu öğrendiklerini belirtti.

DEV EKRANLARA FOTOĞRAF YANSITILDI

Şarkı sırasında stadyumun dev ekranlarında Mattia Ahmet Minguzzi’nin fotoğrafı yer aldı. On binlerce müziksever, şarkının sonunda grubun bu anlamlı hareketini uzun süre alkışladı.

Guns N' Roses’ın bu duyarlı ve özel anı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, grubun genç bir hayranını onurlandırmak için yaptığı bu jesti "unutulmaz" olarak nitelendirdi.