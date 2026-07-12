İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 12 Temmuz 2026 Pazar günü yayımladığı haftalık hava tahmin raporuyla İstanbullulara yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde pazartesi gecesi itibarıyla hava sıcaklıkları ve yağış dengesinde değişiklikler yaşanacak.
PAZARTESİ GECESİ YAĞIŞ BAŞLIYOR, SALI GÜNÜ ETKİSİNİ ARTIRIYOR
AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da pazartesi gece saatlerinden itibaren yerel yağmur geçişleri öngörülüyor. Yerel yağışların salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, 14 Temmuz Salı günü havanın bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Salı günü beklenen yağış miktarının ise 3 ila 7 kg arasında olacağı bildirildi. Yağışla birlikte aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) esecek kuzeydoğulu (poyraz) rüzgarların kentte serinlik hissi vermeye devam edeceği aktarıldı.
HAFTA BOYUNCA SICAKLIKLAR 30-33 DERECE ARALIĞINDA
Haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının genel olarak 30-33°C aralığında seyretmesi bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise yağış tahmini bulunmuyor; havanın çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu, perşembe günü parçalı ve az bulutlu, cuma ve cumartesi günleri ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. En düşük sıcaklıkların hafta genelinde 22°C civarında kalacağı tahmin ediliyor.