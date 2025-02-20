UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk eden Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibi ile 2-2 berabere kalarak Avrupa defterini kapattı.

Karşılaşmaya Fernando Muslera'nın yerine ilk 11'de başlayan kaleci Günay Güvenç, yaptığı kurtarışlarla mağlubiyeti önledi. AZ Alkmaar karşısında net 7 kurtarış yapan Günay Güvenç, 8.3 puan ile maçın adamı oldu.

Galatasaray taraftarları da karşılaşmanın son düdüğünden sonra yaptıkları tezahüratlarla Günay Güvenç'e destek verdi.

İşte Günay Güvenç'in AZ Alkmaar maçında yaptığı kurtarışlar:

5. dakika: Sol çapraza doğru hareketlenen Peer Koopmeiners ara pasını ceza sahası içi sol çaprazına hareketlenen Sven Mijnans'a gönderdi. Sven Mijnans altıpas sol çaprazından kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Günay Güvenç topu son anda kornere çelmeyi başardı.

13. dakika: Sol çaprazda topla buluşan Troy Parrott bekletmeden vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top altıpas sağ çaprazına doğru açıldı. Bu noktada bulunan Ernest Poku'nun vuruşunda bu kez Günay Güvenç gole izin vermedi. Pozisyonun devamında penaltı noktasının sağ tarafında topla buluşan Kristijan Belic şansını denedi ancak Davinson Sanchez meşin yuvarlağı altıpas alanı içerisinde karşılamayı başardı.

26. dakika: Ceza yayı sağ tarafında topu önünde bulan Kristijan Belic bekletmeden gelişine sert vurdu ancak Günay Güvenç meşin yuvarlağı kalenin üzerine doğru çelmeyi başardı.

27. dakika: Sol kanattan gelişen atakta Troy Parrott'un pası ile altıpas sol çaprazında topla buluşan David Wolfe yerden vuruşunu yaptı ancak Günay Güvenç uzandı ve gole izin vermedi.

63. dakika: Sağ kanattan hareketlenen Denso Kasius penaltı noktasına doğru hareketlenen Troy Parrott'a yerden pasını gönderdi. Golcü oyuncu yerden vuruşunu yaptı ancak Günay Güvenç son anda uzanarak gole izin vermedi.

82. dakika: Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ernest Poku rakibini geçerek yerden sert vurdu ancak Günay Güvenç bir kez daha gole izin vermedi.

84. dakika: Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına gönderilen ortaya Alexandre Penetra kafa vuruşunu yaptı ancak Günay Güvenç'in parmaklarının ucuyla dokunduğu top sağ direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90. dakika: Ceza yayı gerisinde Peer Koopmeiners vuruşunu yaptı ve üst direkten dönen top Günay Güvenç'e de çarparak altıpas çizgisinin önüne doğru düştü. Bu noktaya hareketlenen Ibrahim Sadiq yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak Günay Güvenç bir kez daha gole geçit vermedi.