Başarılı oyuncu Günay Karacaoğlu, katıldığı bir programda çocukluk dönemine ve kariyer yolculuğuna ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Ailesi içinde kendisini görünmez hissettiğini belirten Karacaoğlu, annesi ve babası tarafından fark edilme isteğinin oyunculuk mesleğini seçmesinde etkili olduğunu söyledi.

''İSTENMEYEN BİR ÇOCUKTUM''

55 yaşındaki oyuncu, beş kişilik bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldiğini belirterek çocukluk yıllarına dair şu ifadeleri kullandı:

"Büyüdüğüm ev gayet normaldi ama ben istenmeyerek doğmuş bir çocuğum. Hani klasik bir inanış vardır; 'tekne kazıntısı' çocuk çok şımartılır derler ya, bizde hikâye hiç öyle işlemedi."

Ailesi içinde kendisini gösterebilmek için sürekli çaba sarf ettiğini anlatan Karacaoğlu, bu durumun hayatındaki birçok kararı etkilediğini dile getirdi.

''ANNEM BABAM BENİ GÖRSÜN DİYE OYUNCU OLDUM''

Oyunculuğa yönelmesinin altında yatan nedeni de açıklayan Karacaoğlu, çocukluk dönemindeki duygularının meslek seçiminde belirleyici olduğunu söyledi.

Karacaoğlu, "Hiç istenmediğim için ailemde hep bir 'Ben de buradayım' deme çabası içindeydim. Sırf annem ve babam beni görsün, fark etsin diye oyuncu oldum" ifadelerini kullandı.

''DANSÖZ OLSAYDI ADI ALEV YALDIZ OLACAKTI''

Ünlü oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarında dikkat çekebilmek için farklı hayaller kurduğunu da anlattı. Bir dönem dansöz olmayı düşündüğünü söyleyen Karacaoğlu, "Hatta bir dönem dansöz olmaya karar vermiştim. Kendime 'Alev Yaldız' adını koymuştum" sözleriyle stüdyoda şaşkınlık yarattı.

Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Karacaoğlu'nun sözleri, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.