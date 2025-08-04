Dün akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına 74 yaşındaki Muğlalı Günay Karataş'ın performansı damga vurdu.
Zor soruları tek tek bilerek yarışmada ilerleyen Karataş, 1 milyon TL değerindeki soruya kadar ulaştı.
YARIŞMADAN 500 BİN TL İLE AYRILDI
Yarışmacı Günay Karataş'a yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soru şu şekildeydi:
TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur?
A: İngiliz
B: Alman
C: Fransız
D: Hint
Yarışmanın bu aşamasında çekilerek 500 bin TL'lik ödül kazanan Günay teyze, devam etmesi halinde D şıkkında yer alan 'Hint' seçeneğini işaretleyeceğini belirtti.
Sorunun doğru cevabı ise TDK kaynaklarına göre "Alman" olarak açıklandı.