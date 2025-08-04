Dün akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına 74 yaşındaki Muğlalı Günay Karataş'ın performansı damga vurdu.



Zor soruları tek tek bilerek yarışmada ilerleyen Karataş, 1 milyon TL değerindeki soruya kadar ulaştı.



YARIŞMADAN 500 BİN TL İLE AYRILDI



Yarışmacı Günay Karataş'a yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soru şu şekildeydi:





TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur?



A: İngiliz

B: Alman

C: Fransız

D: Hint



Yarışmanın bu aşamasında çekilerek 500 bin TL'lik ödül kazanan Günay teyze, devam etmesi halinde D şıkkında yer alan 'Hint' seçeneğini işaretleyeceğini belirtti.



Sorunun doğru cevabı ise TDK kaynaklarına göre "Alman" olarak açıklandı.