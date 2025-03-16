Microsoft’un Windows 11 için yayınladığı KB5053598 kodlu son güncelleme, kullanıcıları ciddi sorunlarla karşı karşıya bıraktı. Windows 11 24H2 sürümüne gelen zorunlu güncelleme, yükleme aşamasından itibaren hatalarla dolu bir süreç yaşatıyor. Kullanıcılar, kurulum sırasında çeşitli hata kodları alırken, bazı sistemlerde yükleme başarısız oluyor ya da belirli aşamalarda takılı kalıyor.

Güncelleme Sonrası Hatalar Art Arda Geliyor

Kullanıcılar, yükleme sırasında 0x800f0993, 0x800F081F, 0x80070032 ve 0xC004F211 gibi hata kodlarıyla karşılaşırken, güncellemenin %6, %20, %38 gibi erken aşamalarda veya %98 ile %99 seviyelerinde takıldığı belirtiliyor. Güncellemeyi başarıyla tamamlayan cihazlarda ise sorunlar devam ediyor. Kullanıcılar, mavi ekran hataları, sistemin açılmaması ve Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) bağlantılarının kopması gibi kritik problemlerle karşılaşıyor.

Microsoft’tan Henüz Açıklama Yok

Microsoft’un, güncellemeyle ilgili yaşanan hatalar konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadığı ve herhangi bir çözüm sunmadığı görülüyor. KB5053598 güncellemesi, özellikle güvenlik açıklarını kapatmaya yönelik olarak sunulmuştu. CVE-2025-24983 kodlu güvenlik açığını kapatması beklenen güncellemenin, kötü niyetli kişilerin sistemde yetkilerini yükseltmesini engellemek amacıyla tasarlandığı biliniyor. Ancak, beklentinin aksine, kullanıcı deneyiminde ciddi sorunlara neden oldu.

Geçici Çözüm: Güncellemeyi Geri Almak

Şu an için en etkili geçici çözüm, Windows Update üzerinden güncellemeyi geri almak olarak görünüyor. Microsoft’un, yaşanan sorunlara ilişkin nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.