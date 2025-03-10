Araştırmaya göre, turunçgiller bağırsakta bulunan ve serotonin ile dopamin üretimini etkileyen bakterilerin büyümesini teşvik ediyor. Bu iki kimyasalın beyinde mutluluk ve iyi hissetme üzerinde önemli bir rol oynadığı biliniyor.

Bilim insanları, 100 binden fazla kadının beslenme ve sağlık verilerini inceledi. Elde edilen bulgular, turunçgillerin depresyon riskini azaltmada etkili olabileceğini gösterdi. Ancak elma ve muz gibi diğer meyvelerde aynı etkinin gözlemlenmediği belirtildi.

Araştırmacılar, gıdaların bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkilerinin genel sağlık üzerindeki önemini vurguluyor. Daha önce yapılan bir araştırma, düzenli yoğurt tüketiminin agresif bağırsak kanseri türlerinden korunmaya yardımcı olabileceğini göstermişti.

Çalışmanın lideri Dr. Raaj Mehta, turunçgillerin gelecekte depresyon tedavisinin bir parçası olabileceğini belirtti. Portakal tüketiminin, geleneksel antidepresanlarla birlikte depresyon yönetiminde kullanılabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Dr. Mehta, The Harvard Gazette’e verdiği röportajda, “Turunçgillerin depresyon riskini azalttığını veya bazı vakalarda hafifletebildiğini kesin olarak göstermek için bir klinik çalışma yapılmasını çok isterim. Depresyon tedavisine büyük bir ihtiyaç var ve portakal tüketiminin ciddi bir yan etkisi olmadığı için bu basit yöntemin ne kadar yardımcı olabileceğini görmek harika olurdu” dedi.

Bu bulgular, beslenme ile ruh sağlığı arasındaki bağlantıyı güçlendiren kanıtlara bir yenisini ekliyor. Araştırmacılar, turunçgillerin depresyon üzerindeki etkilerini daha detaylı incelemek için yeni çalışmaların yapılacağını belirtiyor.