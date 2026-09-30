Arteriyel hipertansiyon, yani sürekli yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, inme ve böbrek yetmezliği açısından başlıca risk faktörlerinden biridir. Bu nedenle diyetisyen Veronika Rose gibi uzmanlar, yüksek tansiyonun önlenmesinde dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır.

Sebze, meyve, baklagiller ve tam tahıllar açısından zengin bir beslenme düzeni; damar sağlığı açısından önemli olan potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerin doğal yollarla alınmasını sağlar. Buna karşılık, sodyum içeriği yüksek ve özellikle fazla miktarda sofra tuzu kullanılan gıdaların sık tüketilmesi kan basıncını olumsuz etkileyebilir.

Peki, arteriyel hipertansiyon riskini azaltmak için hangi yiyeceklerin tüketimi sınırlandırılmalı?

Tuzlu atıştırmalıklar

Cips, kraker ve tuzlu patlamış mısır gibi atıştırmalıklar genellikle yüksek miktarda sodyum içerir. Fazla sodyum, vücudun su tutmasına yol açabilir. Vücutta artan sıvı miktarı ise kan damarları üzerindeki basıncı artırarak kan basıncının yükselmesine katkıda bulunabilir.

Bu ürünlerle ilgili bir diğer sorun da porsiyon kontrolüdür. Atıştırmalıkların büyük paketler halinde tüketilmesi, farkında olmadan ihtiyaçtan fazla miktarda yenmesine neden olabilir.

İşlenmiş et ürünleri

Pastırma, sosis, salam ve sosisli sandviç gibi işlenmiş et ürünleri, yüksek miktarda tuzun yanı sıra doymuş yağ da içerebilir. İşlenmiş et tüketiminin sık ve yüksek miktarlarda olması, çeşitli araştırmalarda yüksek tansiyon riskiyle ilişkilendirilmiştir.

Bu nedenle bu tür ürünleri günlük beslenmenin temel bir parçası haline getirmek yerine, tüketim sıklığını ve porsiyon miktarını sınırlamak daha uygun olabilir.

Ekmek ve fırın ürünleri

Ekmek ve çeşitli fırın ürünleri her zaman belirgin biçimde tuzlu bir tada sahip olmayabilir. Ancak düzenli olarak tüketildikleri için günlük toplam sodyum alımına önemli ölçüde katkıda bulunabilirler. Bu nedenle ekmek ve hamur işleri, beslenmede fark edilmesi daha zor olan tuz kaynakları arasında yer alır.

Bu yiyeceklerin tamamen beslenmeden çıkarılması gerekmiyor. Ancak Informer.rs'nin aktardığı bilgilere göre, tüketim miktarını sınırlamak ve mümkün olduğunca taze, daha az işlenmiş gıdalara yönelmek kalp ve damar sağlığını destekleyen bir beslenme düzeninin parçası olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yetişkinlerin günlük tuz tüketiminin 5 gramı, yani yaklaşık bir çay kaşığını aşmamasını öneriyor. Bununla birlikte, vücudun temel işlevlerini sürdürebilmesi için gereken miktar bundan çok daha düşük. Çocukların günlük tuz ihtiyacı ise yaşlarına bağlı olarak yetişkinlerden daha azdır.