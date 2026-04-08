Yüzyıllardır sofraların baş tacı olan yumurta, modern tıbbın en çok tartıştığı konu haline geldi. "Günde bir yumurta kalbi yorar mı, yoksa ömrü mü uzatır?" sorusuna yanıt arayan son araştırmalar, vücutta yaşanan 4 kritik değişikliği ortaya koydu.

Beslenme uzmanları ve kardiyologlar arasında uzun süredir devam eden "yumurta savaşı" yeni bir boyut kazandı.

2024 yılında yapılan geniş çaplı çalışmalar, haftalık düzenli yumurta tüketiminin sadece bir protein kaynağı değil, aynı zamanda vücut için bir "onarım kiti" olduğunu gösteriyor, ancak madalyonun bir de karanlık yüzü var.

KAS VE KEMİKLERDE 'SESSİZ' RESTORASYON

Bir büyük yumurta yaklaşık 6,3 gram protein ve günlük D vitamini ihtiyacının %8’ini barındırıyor. Araştırmalara göre haftada 7 ila 12 adet yumurta tüketenlerin, özellikle kış aylarında yaşanan kemik zayıflamasına karşı doğal bir kalkan oluşturduğu kanıtlandı.

GÖZLERDE 15 YILLIK KORUMA KALKANI

Bilimsel bir takip çalışması, haftada sadece 2-4 adet yumurta yiyenlerin, 15 yıl içinde yaşa bağlı görme kaybı (AMD) geliştirme riskinin çok daha düşük olduğunu ortaya koydu. A vitamini deposu olan bu besin, göz sağlığı için adeta bir "içten gelen güneş gözlüğü" görevi görüyor.

BEYİN FONKSİYONLARINDA 'KOLİN' ETKİSİ

Yumurta, hafıza ve ruh halini düzenleyen "asetilkolin" maddesinin ana ham maddesi olan kolin açısından dünyanın en zengin kaynaklarından biri. Haftalık düzenli tüketim, beyindeki veri iletimini hızlandırırken bunama riskini azaltabiliyor.

KOLESTROL GERÇEĞİ MEĞER FARKLIYMIŞ

Yıllarca "yüksek kolesterol" nedeniyle suçlanan yumurta hakkında ezber bozan bir veri paylaşıldı. Yeni araştırmalar, besinlerden alınan kolesterolün kan kolesterolü üzerindeki etkisinin sanılandan çok daha az olduğunu gösteriyor. Çoğu sağlıklı insan için günde bir yumurta, kalp krizi riskini artırmak yerine trigliserit seviyelerini iyileştirebiliyor.