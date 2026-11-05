Akıllı saatlerin, adımsayarların ve fitness uygulamalarının kullanıcıları her gün ulaşmaya zorladığı 10 bin adım hedefinin kökeni aslında 1964 Tokyo Olimpiyatları dönemine uzanıyor. O yıllarda bir firmanın ürettiği adımsayarı pazarlamak için Japonca "10 bin adım sayacı" anlamına gelen ve görsel olarak yürüyen bir adam simgesini andıran slogandan türeyen bu rakam, zamanla tıbbi bir gereklilikmiş gibi tüm dünyaya yayıldı. Ancak son yıllarda kardiyologların ve halk sağlığı uzmanlarının yürüttüğü geniş çaplı çalışmalar, insan bedeninin zannedildiği gibi bu kadar yüksek bir tabana ihtiyaç duymadığını kanıtladı.

İHTİYAÇ DUYULAN YENİ ADIM SAYISI BELLİ OLDU

Uluslararası saygın tıp dergilerinde yayımlanan dev analizler, sağlık kazanımlarının çok daha düşük adım sayılarında başladığını gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre; günde sadece 4 bin adım atmak bile tüm nedenlere bağlı erken ölüm riskini belirgin şekilde azaltmaya yetiyor. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini aşağı çekmek için ise günde yalnızca 2 bin 300 ila 2 bin 500 adım aralığında bir hareketlilik dahi kritik bir koruma kalkanı oluşturmaya başlıyor.

10 BİN ADIM ATMA EFSANESİ TARİH OLUYOR

Uzmanlar, adım sayısı arttıkça sağlanan ilave faydanın bir noktadan sonra düzleştiğini vurguluyor. Özellikle 60 yaş altı bireylerde günlük 7 bin ila 8 bin adım aralığı maksimum fayda seviyesini oluştururken, 60 yaş üstü kişilerde ise 6 bin ile 7 bin adım arasında vücut en yüksek biyolojik verime ulaşıyor. Bu sınırın üzerine çıkıldığında ise fazladan atılan binlerce adımın kalp ve damar sağlığına kayda değer ek bir getiri sağlamadığı, aksine eklemlere ve diz kıkırdaklarına aşırı yük bindirebildiği ifade ediliyor.

ADIMIN SAYISI DEĞİL TEMPOSU ÖNEMLİ

Hareketsiz yaşamın getirdiği risklerden kaçınmak isteyenler için artık hedef, ulaşılamayan rakamlar yüzünden motivasyon kaybetmek değil, gün içine yayılan ritmik yürüyüşleri alışkanlık haline getirmek. Uzmanlar, gün boyu hareketsiz kalıp akşam saatlerinde aceleyle 10 bin adımı tamamlamaya çalışmak yerine, her gün 30-45 dakikalık tempolu ve nabzı hafif yükselten yürüyüşlerin çok daha etkin sonuçlar doğurduğunu hatırlatıyor.