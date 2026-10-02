Yıllardır günlük fiziksel aktivitenin temel ölçütü olarak kabul edilen "10 bin adım" hedefinin, bilimsel bir zorunluluktan ziyade geçmişten kalan bir pazarlama stratejisine dayandığı ve kalp sağlığı için tek kriter olmadığı belirtildi.

Uzmanlar ve güncel araştırmalar, kalp sağlığını korumada toplam adım sayısının yanı sıra hareketin yoğunluğu ve süresinin de belirleyici olduğunu gösteriyor.

7 BİN ADIMA İŞARET EDİLİYOR

The Lancet Public Health dergisinde yayımlanan ve 57 farklı araştırmayı kapsayan geniş ölçekli meta-analiz verilerine göre, günlük adım sayısı ile genel sağlık göstergeleri arasında doğru orantı bulunuyor ancak kardiyovasküler hastalık riskindeki düşüşün, günde 5 bin ila 7 bin adım seviyelerinde belirginleştiği ve bu noktadan sonra ivmenin yatay bir seyir izlediği kaydediliyor.

Günde 7 bin adıma ulaşmanın, 2 bin adıma kıyasla kalp hastalığı riskini anlamlı ölçüde azalttığı tespit edilirken; araştırmacılar bu verilerin kesin kurallar yerine genel gözlem sonuçlarını yansıttığına dikkat çekti.

ADIM SAYISI DEĞİL SÜRE ÖNEMLİ

Adım sayısının toplam hareket hacmini gösterdiğini vurgulayan uzmanlar, egzersizin şiddetinin de göz önüne alınması gerektiğini ifade ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan rehberlerde, yetişkinler için adım sayısı hedefi yerine haftalık 150 ila 300 dakika orta yoğunlukta veya 75 ila 150 dakika yüksek yoğunlukta aerobik aktivite önerisi yer alıyor.

JAMA Internal Medicine dergisinde 78 bin 500 yetişkinin takip edildiği bir diğer çalışmada ise adım sayısındaki artışın kardiyovasküler olay riskini düşürdüğü, tempolu yürümenin ise toplam adım sayısından bağımsız olarak ek fayda sağladığı saptandı.

BÖLÜNMÜŞ HAREKETSİZLİK VE TEMPOLU YÜRÜYÜŞ

Kalp sağlığını desteklemek için ağır egzersiz programlarının zorunlu olmadığını belirten uzmanlar, günlük rutinler içerisindeki tempolu yürüyüşlerin ve uzun süreli oturma sürelerini kısa yürüyüş molalarıyla bölmenin sedanter yaşamın olumsuz etkilerini azalttığını bildirildi.

Egzersize yeni başlayacak kişilere ise ısınma hareketlerini ihmal etmemeleri ve tempolarını kademeli olarak artırmaları tavsiye ediliyor.