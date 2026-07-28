Brezilya’nın Goiania kentindeki Dr. Helio Seixo de Britto Atıksu Arıtma Tesisi, kent genelinden gelen evsel atıksuları günde 121,8 milyon litreye kadar arıtıyor. Saniyede ortalama 1.410 litre debiyle çalışan tesis, kanalizasyon hatlarından gelen atıkları fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerden geçiriyor.

Kanalizasyon sistemine atılan kağıt, ped, kulak çubuğu ve yemek artıkları nedeniyle tesise her ay yaklaşık 40 ton katı atık ulaşıyor. Yağ atıkları ve kaçak yağmur suyu bağlantıları da şebekede tıkanma ve taşmalara neden oluyor.

FARKLI HAVZALARDAN GELEN ATIK SUYU TEMİZLİYOR

Arıtma sürecinde atıksular önce katı maddelerden ayrılıyor, ardından kimyasal destekli çöktürme ve aktif çamur yöntemiyle biyolojik arıtmadan geçiriliyor. Yapılan genişletme çalışmalarının ardından tesisin organik yük giderme oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığı belirtilirken, arıtılan su Meia Ponte Nehri’ne deşarj ediliyor.

Goiania’daki farklı havzalardan gelen atıkları toplayan tesis, arıtma sırasında oluşan çamurları da çevre standartlarına uygun şekilde tarımda kullanılabilen biyo-katı gübre materyaline dönüştürüyor.