Yeni proje yalnızca eski köprünün yerine yapılacak bir geçişten ibaret değil. Yaklaşık 8 kilometrelik ulaşım koridoru baştan sona yenilenecek. Bu kapsamda yeni köprünün yanı sıra kavşaklar, bağlantı yolları, yaya ve bisiklet yolları ile toplu taşıma altyapısı da yeniden inşa edilecek.

8 ŞERİTLİ YENİ KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK

Mevcut köprünün kuzey yönündeki bölümü 1917'de, güney yönündeki bölümü ise 1958'de hizmete açıldı. Günümüzde günde 140 binden fazla araç bu köprüyü kullanıyor. Yetkililer, dar şeritler, acil durum şeritlerinin bulunmaması ve yetersiz deprem dayanımı nedeniyle yapının artık bölgenin ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtiyor.

Yeni köprü sekiz şeritli olacak. Ayrıca hafif raylı sistem için özel hat, bisiklet yolları ve yayalar için güvenli geçiş alanları da projeye dahil edildi. Yapının sabit açıklıklı olması sayesinde deprem dayanımının artırılması ve nehir trafiğinin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

TRAFİK RAHATLATILACAK

Projeyle birlikte Columbia Nehri üzerindeki en önemli ulaşım koridorlarından birinin kapasitesi artırılacak. Yetkililer, yeni kavşak düzenlemeleri ve modern ulaşım altyapısı sayesinde özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılmasını ve ulaşımın daha güvenli hale gelmesini hedefliyor. Ancak resmi proje belgelerinde yolculuk süresinin kaç dakikaya düşeceğine ilişkin net bir süre paylaşılmadı.

İhalelerin 2027 yılında başlaması, ana inşaat çalışmalarının ise 2028'de hayata geçirilmesi planlanıyor. Proje için şimdiye kadar milyarlarca dolarlık federal finansman sağlanırken, yeni köprünün ABD'nin batısındaki en büyük ulaşım yatırımlarından biri olması bekleniyor.