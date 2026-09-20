İktidar, geçinmek için milyonları sosyal yardıma muhtaç etti. Derinleşen yoksulluk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı ALO 144 Sosyal Yardım Hattı’nın verilerine de yansıdı. Ülkede günde ortalama 15 bin 419 kişi geçinebilmek için devletten yardım talebinde bulundu.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yürütülen yardımlara ilişkin talep, öneri ve şikayetlerin alındığı ALO 144 Sosyal Yardım Hattı’na 2024’te 4 milyon 947 bin 942 başvurdu. Bu rakam 2025’te 679 bin 967 kişi arttı. Yardım talebinde bulunanların sayısı 2025’te 5 milyon 627 bin 909’a çıktı. Yardım talep edenlerin sayısındaki yıllık artış da yüzde 14’ü buldu. 2025’te ALO 144’te ayda ortalama 469 bin, günde ise 15 bin 419 başvuru sonuçlandırıldı.

1.8 MİLYONU AŞTI

ALO 144 üzerinden şartlı eğitim ve sağlık yardımları, gıda ve kömür desteği, engelli ve yaşlı aylıkları, eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlar, barınma ve doğum yardımları hakkında bilgi veriliyor. Vatandaşların bu yardımlara ilişkin talep ve şikayetleri de hat üzerinden alınıyor. Bakanlığın verileri de yoksulluğun boyutunu gösterdi. 8 milyon 130 bin 293 kişinin Genel Sağlık Sigortası primini devlet karşıladı.

1 milyon 892 bin 784 ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği verildi. 606 bin 890 hane yılın ilk yarısında doğalgaz tüketim desteği aldı. ‘Yoksulluk riski altındaki ailelere’ verilen şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımlarından altı ayda 1 milyon 866 bin 245 kişi faydalandı.

E-devlet’e rekor başvuru

Sosyal yardım talebindeki yoğunluk e-Devlet verilerine de yansıdı. 15 Ekim 2021’den 2025’in sonuna kadar e-Devlet üzerinden 26 milyon 792 bin sosyal yardım başvurusu yapıldı. Bakanlığın yılın ilk yarısına ilişkin verileri de yoksulluğun geldiği noktayı ortaya koydu. Ailesinin yanında bakımı sağlanamayan ebeveynlerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden Haziran 2026 itibarıyla 193 bin 601 kişi yararlandı.