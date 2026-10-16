İngiltere Ulusal Karayolları İdaresi (National Highways), M25 otoyolu üzerindeki Dartford Geçidi'nde geniş kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yürütüleceğini duyurdu. Günde ortalama 150 bin aracın kullandığı stratejik güzergahtaki geçici kapanmalar nedeniyle bölgede ciddi trafik aksamaları bekleniyor.

QEII KÖPRÜSÜ CUMARTESİ GECESİ TRAFİĞE KAPATILACAK

Planlanan bakım takvimine göre, Queen Elizabeth II (QEII) Köprüsü 17 Ekim Cumartesi günü saat 22:30 itibarıyla M25’in 31. ve 1a kavşakları arasında araç trafiğine kapatılacak.

Güneye giden trafik akışı, çalışma süresince Dartford doğu tüneline yönlendirilecek. Köprünün 18 Ekim Pazar günü sabah saat 06:00’da yeniden ulaşıma açılması öngörülüyor.

DOĞU TÜNELİ İÇİN PAZAR GECESİ KISITLAMASI

Bakım programı köprü çalışmasıyla sınırlı kalmayacak. 18 Ekim Pazar günü saat 22:30 ile 19 Ekim Pazartesi saat 05:30 arasında ise 29 ve 30 numaralı kavşaklar arasındaki yol onarımları nedeniyle doğu tüneli erişime kapatılacak.

Kurum yetkilileri, benzer bir uygulamanın geçtiğimiz hafta sonu batı tünelinde de gerçekleştirildiğini hatırlatarak sürücülerin seyahat sürelerini planlarken olası gecikmeleri dikkate alması gerektiğini belirtti.

BAKIM ÇALIŞMALARI GELECEK AYLARDA DA DEVAM EDECEK

Thames Nehri üzerindeki geçiş noktasını geleceğe hazırlamayı amaçlayan altyapı projesi önümüzdeki dönemde de sürecek. 24 ve 31 Ekim tarihlerinde saat 21:00 ile 09:00 arasında ray değiştirme ve iyileştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında yürütülecek ana teknik işlemler şunları kapsıyor:

Taşıyıcı Elemanlar: Köprü ayakları, kablo gergileri, amortisörler ve tünel yataklarının bakımı.

Yol Sanat Yapıları: Viyadük üzerindeki genleşme derzlerinin değiştirilmesi ve beton yürüyüş yollarının onarımı.

Elektronik ve Altyapı: Güvenlik kameraları, aydınlatma, su yalıtımı, havalandırma, drenaj ve elektrik sistemlerinin yenilenmesi.

Yüzey ve Yapısal Onarım: Paslanan çelik aksamların değişimi, fayans tamiratı ve boya işleri.

KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE HİZMET VERİYOR

Günlük 135 bin araç kapasitesiyle tasarlanan Dartford Geçidi, mevcut durumda günlük ortalama 150 bin, yoğun günlerde ise 180 bin araca hizmet veriyor. Yıllık araç geçiş sayısının 50 milyonu aştığı güzergahta, güvenli ve kesintisiz ulaşım için önümüzdeki birkaç yıl boyunca periyodik kapanmaların devam edeceği bildirildi.

Ulusal Karayolları İdaresi, hava koşulları veya operasyonel nedenlerle çalışma tarihlerinin değişebileceğini belirterek sürücülerin yola çıkmadan önce günlük kapanma duyurularını kontrol etmelerini tavsiye ediyor.