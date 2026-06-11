Batı Avustralya'nın artan nüfusu ve azalan yağış miktarı karşısında su güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Alkimos Deniz Suyu Arıtma Tesisi projesinde deniz aşamasına geçildi. Bölgenin gelecekteki en önemli içme suyu kaynağı olması hedeflenen projede, "Beverley" adlı dev platform dubası (jack-up barge) inşaat çalışmalarını yürütmek üzere kıyıdan 1,9 mil (yaklaşık 3 kilometre) açığa konumlandırıldı.

İlk aşaması 2028 yılında tamamlanacak olan tesisin, günde 39,6 milyon galon (yaklaşık 150 milyon litre), yılda ise 13,2 milyar galondan fazla içme suyu üretmesi planlanıyor.

DENİZ TABANININ ALTINDAN İLERLİYOR

Proje kapsamında kıyı şeridini, kumulları ve deniz ekosistemini korumak amacıyla boru hatları yüzeyden değil, deniz tabanının altına kazılan tünellerden geçiriliyor. İki ayrı su altı hattından oluşacak sistemde, tünellerden biri tesise temiz deniz suyu taşırken, diğeri arıtma işlemi sonrası ortaya çıkan yüksek tuzlu atık suyu (brine) okyanusa geri deşarj edecek.

Tünel açma çalışmalarında "Karli" ve "Mary" adı verilen iki tünel açma makinesi görev yapıyor. Karli, 2,5 millik tahliye tünelinin 1,6 milini; Mary ise 1,6 millik su alma tünelinin 1,4 milini tamamlamış durumda. Vardiya başına ortalama 59 fit (18 metre) kazı yapan makineler, geçtiğimiz günlerde günlük 144 fit (44 metre) tünel açarak proje rekorunu kırdı.

YER ALTI BORU HATTI İNŞA EDİLECEK

Tesiste uygulanacak olan ters ozmoz teknolojisiyle, deniz suyu yüksek basınçla özel membranlardan geçirilecek. Bu süreçte çekilen suyun yüzde 40'ı içme suyu olarak sisteme kazandırılırken, kalan yüzde 60'lık tuzlu atık su, okyanus yapısına hızlıca karışmasını sağlayacak özel difüzörler aracılığıyla denize bırakılacak.

Üretilen suyun şebekeye aktarılması amacıyla, Alkimos ile Wanneroo Rezervuarı arasında 20,8 mil (yaklaşık 33,5 kilometre) uzunluğunda bir yer altı boru hattı inşa ediliyor.

BETON PANELLER DOĞRUDAN ŞANTİYE ALANINDA ÜRETİLİYOR

Karadaki arıtma kompleksinde, ön arıtma binasının sızdırmazlık testleri (hidrotest) son aşamaya geldi. 1.650 ABD tonundan fazla inşaat demirinin kullanıldığı ters ozmoz binasında ise yerel trafikte aksama yaratmamak adına büyük beton paneller doğrudan şantiye alanında üretiliyor.

Denizdeki çalışmalar nedeniyle bölgede güvenlik çemberi ve deniz dışlama bölgeleri uygulanıyor. Deniz memelilerinin korunması amacıyla kazık çakma işlemlerinin sadece 06.00 - 19.00 saatleri arasındaki gün ışığında yapılmasına izin verilirken, çalışma sahasında sürekli gürültü takibi gerçekleştiriliyor.