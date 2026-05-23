Güney Kore’nin başkenti Seul, 2000’li yılların başında kulaklara imkansız gelen radikal bir karara imza attı. Kentin tam merkezinde yer alan, günde yaklaşık 170 bin aracın geçtiği devasa bir beton otoyol, dönemin belediye başkanı tarafından yıkılarak yerine 600 yıllık tarihi bir dere yeniden kazandırıldı.

Şehrin en işlek noktasındaki bu operasyon, uzmanlar tarafından "yaşayan bir insana açık kalp ameliyatı yapmak" olarak nitelendirildi. 281 milyon dolarlık projeyle bölgeden tam 680 bin ton çelik ve beton sökülerek temizlendi.

BİNLERCE TON YAPAY SU POMPALIYOR

Geri getirilen Cheonggyecheon Deresi, aslında kendi kendine akan doğal bir nehir değil; modern mühendislik harikası bir "kentsel bahçe" olarak tasarlandı. Kuruyan nehir yatağına hayat vermek için her gün başka bir nehirden ve metro hatlarının yeraltı sularından tam 120 bin ton su yapay olarak pompalanıyor. Bu yönüyle bazı uzmanlarca "yapay bir doğa" olarak eleştirilse de elde edilen çevresel başarılar tüm dünyayı hayran bıraktı.

BÖLGEDE CANLI ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI

Otoyolun kalkmasıyla bölgedeki canlı çeşitliliği yüzde 639 artarken; kuşlar, kelebekler ve balıklar şehrin kalbine geri döndü. Beton yığınının kalkması hava sirkülasyonunu artırdığı için hava kirliliği yüzde 35 azaldı ve bölge sıcaklığı 3,5 derece birden serinledi. "Trafik felç olur" diyen tüm eleştirileri toplu taşımayı büyüterek boşa çıkaran Seul, arabaları adeta "buharlaştırdı".

Bugün bu eski otoyol alanı, günde 64 bin insanın huzurla yürüdüğü, nefes aldığı ve dünya belediyelerinin ders olarak incelediği devasa bir yeşil koridor olarak hizmet veriyor.