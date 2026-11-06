Onlarca yıldır televizyon ekranlarından sosyal medyaya kadar her yerde yankılanan "günde mutlaka 2 ila 2,5 litre su bitirilmeli" baskısı resmen sona erdi. Dünyanın en saygın bilim dergilerinden Science sayfalarında yer alan ve tam 23 ülkeden 5.600'ü aşkın katılımcıyla yürütülen dev araştırma, su tüketiminde herkes için geçerli olan tek bir sihirli rakamın bulunmadığını kanıtladı.
EZBER BOZAN YENİ SINIR BELLİ OLDU
Laboratuvar verilerine göre, sedanter yani hareketsiz veya masa başı çalışan ortalama bir yetişkinin günlük temel su ihtiyacı yaklaşık 1,5 litre seviyesinde kalıyor. Yıllardır hedeflenen o büyük şişeleri bitirme telaşı, aslında pek çok insanın biyolojik ihtiyacının çok üzerinde bir tüketim yapmasına neden oluyordu. Gün içinde tüketilen çaydan, kahveden, meyvelerden ve çorbadan alınan sıvılar hesaba katıldığında, doğrudan içilmesi gereken saf su miktarının sanılandan çok daha düşük olduğu belgelendi.
MATEMATİKSEL ŞABLON BİTTİ, KİŞİSEL FORMÜL BAŞLADI
Bilim insanları su tüketiminin tıpkı bir parmak izi gibi kişiye özel olduğunu vurguluyor. Sıcak bir iklimde ya da ağır fiziksel güç gerektiren bir işte çalışan birinin sıvı gereksinimi ile klimalı ofiste oturan birinin ihtiyacı aynı terazide tartılamazken, yaş ve kilo gibi değişkenler de bu döngüyü doğrudan değiştiriyor. Düzenli spor yapan bireylerde ise sadece saf su yüklemesi yapmak yetersiz kalıyor; terle kaybedilen sodyum, potasyum ve magnezyum gibi hayati elektrolit dengesini korumak büyük önem taşıyor.
BEDENİN SİNYALLERİNE KULAK VERİN
Uzmanlar, susuzluk hissetmediğiniz halde elinizde su şişesiyle dolaşıp kendinize zorunlu kotalar koymamanız gerektiği konusunda net bir uyarıda bulunuyor. Ağız kuruluğu, sebebi bulunamayan ani yorgunluk ve idrar renginin belirgin şekilde koyulaşması gibi işaretler ortaya çıkmadıkça litrelere takılmak yerine bedenin verdiği doğal sinyalleri dinlemek gerekiyor. Su tüketimi bir performans ödevi değil, susadıkça karşılanması gereken doğal bir biyolojik reflekstir.