Günde en az iki litre su içme zorunluluğuna dair yaygın kuralın bilimsel bir temeli yoktur. Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden araştırmacıların ulaştığı bu sonuçlar, Science dergisinde yayımlandı.

Kapsamlı araştırmaya, bebeklerden 96 yaşındaki bireylere kadar 26 ülkeden 5.600'den fazla kişi katıldı. Bilim insanları, sıvının vücutta nasıl dolaştığını tam olarak belirlemeyi sağlayan "işaretlenmiş su" yöntemini uyguladı.

8 BARDAK SU İÇME KURALI BİLİSEL KANITA DAYANMIYOR

Araştırmanın yazarlarından Profesör Dale Schoeller'a göre, "sekiz bardak" kuralı hiçbir zaman ciddi bir bilimsel kanıta dayanmamıştı. Schoeller, "Bilim bu kuralı hiçbir zaman desteklemedi, çünkü bu kural vücuttaki genel su döngüsünü sadece içeceklerden gelen suyla karıştırıyor" açıklamasında bulundu.

TÜKETİLMESİ GEREKEN İDEAL SU MİKTARI

Araştırma, su ihtiyacının önemli ölçüde değiştiğini ve şu faktörlere bağlı olduğunu gösterdi: Yaş ve cinsiyet, vücut ağırlığı, fiziksel aktivite, iklim.

İnsanlar ortalama olarak günde 1 ile 6 litre arasında, özel durumlarda ise 10 litreye kadar su tüketmektedir. En yüksek ihtiyaç, genç ve fiziksel olarak aktif erkeklerde görülüyor.

Uzmanlar, vücudun sıvı ihtiyacının önemli bir kısmını meyveler, sebzeler ve su içeriği yüksek diğer gıdalardan karşıladığını vurguladı. Popüler tavsiyelerde bu durum uzun süre göz ardı edildi.

Bilim insanları, katı bir "bardak sayma" yöntemi yerine vücudun doğal sinyallerine odaklanmayı öneriyor: Susuzluk hissi, enerji seviyesi, idrar rengi.