Özellikle sıcak hava dalgalarının etkili olduğu dönemlerde baş dönmesi, yorgunluk ve bayılma hissi gibi dehidrasyon (susuzluk) belirtileri sıklıkla kapımızı çalıyor.

Bu anlarda uzmanların ortak tavsiyesi hep aynı oldu: Bol bol su içmek. Ancak İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) suyun yanı sıra çay, kahve, az yağlı süt gibi şekersiz sıvıların da günlük ihtiyaca dahil olduğunu belirtirken, beslenme dünyasından gelen yeni bir açıklama tüm bildiklerimizi sorgulatıyor.

GÜNDE 2 LİTRE SU İÇME KURALI ÇÜRÜDÜ

Daily express'te yer alan habere göre, beslenme uzmanı Dr. Federica Amati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla günde sabit iki, üç ya da dört litre su içme zorunluluğu iddiasını çürüttü.

Genç ve sağlıklı bireyler için sıvı alımının sanıldığı kadar büyük bir kriz olmadığını belirten Dr. Amati, çoğu insan için susuzluk hissinin en doğru kılavuz olduğunu ifade ediyor.

Su alımının asıl hasta ve yaşlı kişilerde daha büyük bir problem haline gelebileceğini belirten Dr. Amati, yaşlanmanın normal bir parçası olarak susuzluk hissinin azaldığına dikkat çekiyor. Genel bir kural olarak sabit bir hedefe odaklanmak yerine, sadece susadığınız anlarda su içmenin vücudu korumak için en iyi yöntem olduğu vurgulanıyor.

SADECE İÇMİYORUZ, AYNI ZAMANDA YİYORUZ

Vücudun su dengesini sadece bardaklarla ölçmenin yanlış olduğunu belirten Dr. Amati, aldığımız gıdaların önemine dikkat çekiyor. Gün içinde tükettiğimiz taze meyve ve sebzelerin yüksek oranda su içerdiğini ve vücut sıvı dengesine doğrudan, büyük bir katkı sağladığını hatırlatıyor. Yani beslenme haritamız, sıvı ihtiyacımızın büyük bir kısmını sessizce karşılıyor.

TAKVİYE TUZLAR VE ELEKTROLİTLER GÜVENLİ Mİ?

Sıcak havalarda veya terleme anlarında popüler hale gelen sıvı kaybını telafi edici tuzlar (elektrolit takviyeleri) hakkında da önemli bir uyarı var. Dr. Amati, bir maraton koşmuyorsanız veya saatlerce aşırı terlemiyorsanız bu takviyelerin düzenli kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Bu ürünlerin yüksek sodyum içeriği, ilerleyen süreçte hipertansiyon (yüksek tansiyon) gibi ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.

ÇOK FAZLA SU İÇMENİN GİZLİ TEHLİKESİ

Peki, "Ne kadar çok içersem o kadar iyi" mantığı doğru mu? Nuffield Health uzmanlarına göre bu sorunun cevabı kesinlikle hayır. Su tüketiminde azı kadar çoğu da ciddi riskler barındırıyor.

Çok fazla su içildiğinde vücut; tuz ve potasyum gibi hayati önem taşıyan değerli mineralleri idrar yoluyla hızla kaybediyor. Aksine çok az su içildiğinde ise bu mineraller vücutta kristalleşmeye başlıyor ve bu durum böbrek taşı oluşumuna yol açıyor.

KİLOGRAM BAŞINA 35 ML FORMÜLÜ

Herkesin yaş, vücut büyüklüğü ve aktivite seviyesi farklı olduğundan, uzmanlar artık standart bir ölçü yerine kişiselleştirilmiş bir formül öneriyor: Vücut ağırlığınızın kilogramı başına yaklaşık 35 ml su.

Bu yeni hesaplama yöntemine göre ideal tüketim miktarları şu şekilde sıralanıyor:

72 kilogram ağırlığındaki bir kişinin günde yaklaşık 2.5 litre,

85 kilogram ağırlığındaki bir kişinin günde yaklaşık 3 litre,

100 kilogram ağırlığındaki bir kişinin ise günde yaklaşık 3.5 litre su tüketmesi gerekiyor.

Uzmanlar, aktif bir yaşam tarzınız varsa, düzenli egzersiz yapıyorsanız veya aşırı sıcak havalarda zaman geçiriyorsanız, bu miktarların da üzerine çıkmanız gerekebileceğini önemle hatırlatıyor.