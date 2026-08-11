Yıllardır sağlıklı yaşamın temel kurallarından biri olarak kabul edilen “günde en az 2 litre” ya da “8 bardak su” önerisinin sanıldığı kadar kesin bir bilimsel dayanağı olmadığı ortaya çıktı. Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü kapsamlı çalışma, günlük su ihtiyacının kişiden kişiye önemli ölçüde değişebildiğini gösterdi.

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya 26 ülkeden, bebeklik döneminden 96 yaşına kadar 5.600'den fazla kişi dahil edildi. Bilim insanları, katılımcıların vücutlarındaki suyun hareketini takip edebilmek için “işaretlenmiş su” adı verilen özel bir yöntem kullandı.

GÜNDE 2 LİTRE SU İÇME KURALININ BİR ZORUNLULUĞU YOK

Araştırmanın yazarlarından Profesör Dale Schoeller, toplumda uzun süredir kabul gören 8 bardak su önerisinin ciddi bir bilimsel kanıta dayanmadığını belirtti. Schoeller'a göre bu yaklaşım, vücudun gün boyunca aldığı toplam su ile yalnızca içeceklerden alınan suyu birbirinden ayırmıyor.

Araştırma sonuçları, herkes için geçerli tek bir günlük su miktarı belirlemenin mümkün olmadığını ortaya koydu. Vücudun sıvı ihtiyacı; kişinin yaşı, cinsiyeti, vücut ağırlığı, fiziksel aktivite düzeyi ve yaşadığı iklim gibi birçok faktöre göre değişiyor.

GÜNLÜK SU İHTİYACI KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR

Araştırmada insanların günlük sıvı tüketiminin ortalama 1 ila 6 litre arasında değişebildiği, bazı özel koşullarda ise bu miktarın 10 litreye kadar çıkabildiği belirtildi. En yüksek sıvı ihtiyacının ise genç ve fiziksel olarak aktif erkeklerde görüldüğü aktarıldı.

Uzmanlara göre günlük sıvı alımının tamamının doğrudan su içerek karşılanması da gerekmiyor. Meyve, sebze ve su oranı yüksek diğer besinler de vücudun toplam sıvı alımına önemli katkı sağlıyor.

Bilim insanları bu nedenle herkes için sabit bir “bardak sayısı” belirlemek yerine, vücudun verdiği sinyallerin dikkate alınmasını öneriyor. Susuzluk hissi, enerji düzeyi ve idrarın rengi, sıvı ihtiyacını değerlendirmede kullanılabilecek doğal göstergeler arasında yer alıyor.