ABD'de yaşayan Dawon Matthews, geçmişindeki sabıka kaydı nedeniyle 200'den fazla iş başvurusundan olumsuz yanıt aldı. Yaşadığı istihdam zorluklarının ardından kendi işini kurma kararı alan Matthews, ilk olarak temizlik şirketi kurdu ve hurda toplama faaliyetlerinde bulundu.

48 MİLYON LİRA ELDE ETTİ

Bu işlerden elde ettiği kazancı gayrimenkul yatırımlarında değerlendiren Matthews, daha sonra Houston'da bir gıda kamyonu (food truck) işletmesi açtı. Gece saatlerinde hizmet veren gıda kamyonu, 2024 yılında 1 milyon doların (yaklaşık 48 milyon lira) üzerinde brüt gelir elde etti.

GÜNDE 2 SAAT ÇALIŞIYOR

Günlük operasyonları, yemek hazırlığını ve satışı çalışanlarına devreden Matthews, operasyonun başında günde yaklaşık iki saat bulunduğunu ifade etti. İşletmenin günlük işleyişini ekibine bırakan girişimci, kendisinin daha çok yönetim, organizasyon ve finansal planlama süreçlerine odaklandığını belirtti.