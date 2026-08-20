YENİ Parti 20 gün önce başlattığı bağış kampanyasında 412 milyon liraya ulaştı. Vatandaşlar YENİ Parti’ye her gün 20.6 milyon lira bağışta bulundu. Bugüne kadar 144 bin 916 kişi bağış yaptı.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, “Bu bağışlar; adalet arayanların, refah içinde yaşayacakları bir Türkiye isteyenlerin, ortak iradesidir. Türkiye değişim istiyor’’ dedi.

HEDEF 2 MİLYON ÜYE

YENİ Parti’nin üye sayısı da 300 bini geçti. CHP’den istifa edenlerin katılımı ile sayının 800 bine çıkması bekleniyor. İlk kurultay ve yıl sonuna kadar da 2 milyon hedefi konuldu.

Öte yandan, Parti Sözcüsü Zeynel Emre, kongre takvimini açıkladı. Sürecin 22 Ağustos’ta başlayacağını belirten Emre, “İlçe seçimleri 12 Eylül’de, il seçimleri ise 18 Ekim’de yapılacak. İl kongrelerinin bitişi 27 Ekim olacak ve parti meclisimizi toplayıp, ilk büyük genel kurulumuzun ve kurultayımızın yapılış tarihini belirleyeceğiz” dedi.

Edinilen bilgilere göre, YENİ Parti’nin hazırlıkları ve düzenlemesi süren genel merkez binası da 30 Ağustos tarihinde açılacak.

Kışlalı’nın eşi YENİ Parti’ye üye oldu

Suikast sonucu öldürülen eski Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı YENİ Parti’ye katıldı. Nilüfer Kışlalı’ya rozetini TBMM’deki makam odasında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Kışlalı,haberi sosyal medyadan paylaştı.