Hindistan'da kanalizasyon temizliği yapan işçiler, günlük 3 sterlin karşılığında koruyucu ekipman olmadan atıkların içine giriyor. Genel olarak 3 sterlin olarak hesaplanan bu kazanç, işçilerin geçimini sağlamasına güçlükle yetiyor.

Farelerin, yılanların ve çeşitli mikropların bulunduğu kanalizasyonlarda temizlik elle yapılıyor. Geçimlerini bu işten sağlayan çalışanlar, temizlik sırasında zehirlenme ve çeşitli hastalıklar nedeniyle yaşamlarını yitirebiliyor.

ATIKLARI BAŞLARINDAKİ SEPETLERLE TAŞIYORLAR

Erkek işçiler, kanalizasyon tünellerini ve foseptik tanklarını boşaltmak için boyunlarına kadar atıkların içine giriyor. Kadınlar ise çıkarılan dışkı ve diğer atıkları başlarının üzerinde taşıdıkları sepetlerle başka bir noktaya götürüp boşaltıyor.

Geçim koşulları nedeniyle çocuklar da ailelerine yardım etmek için küçük yaşlarda bu işe başlıyor. Henüz 15 yaşındaki çocuklar, sağlıksız çalışma ortamında hastalık riskine maruz kalıyor.

YAŞAM BEKLENTİLERİ 40 YIL

İşçiler arasında akciğer kanseri, alkolizm, tetanoz ve karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölümler görülüyor. Bazı işçiler de temizlik sırasında zehirlenerek hayatını kaybediyor.

Ağır kokuya ve sağlıksız koşullara dayanabilmek için kaçak içki içmeye zorlandıkları aktarılan çalışanların yaşam beklentisinin 40 yıl olduğu belirtiliyor.