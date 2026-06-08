Curitiba’da faaliyet gösteren Belem Atık Su Arıtma Tesisi (ETE Belem), 2022 yılında tamamlanan genişletme çalışmalarının ardından kapasitesini saniyede 1.500 litreden 2.520 litreye çıkararak %70 oranında büyüme kaydetti. Günlük yaklaşık 217,7 milyon litre atık su işleme hacmine ulaşan birim, eyaletin en büyük atık su arıtma tesisi olma özelliğini taşıyor. Tesis; Curitiba ve Sao Jose dos Pinhais bölgelerinde ikamet eden yaklaşık 820.000 kişiye sanitasyon hizmeti sunuyor.

EN BÜYÜK TESİSLERDEN BİRİ

İstasyon, dünyada "atlıkarınca" olarak bilinen, uzatılmış havalandırmalı aktif çamur prosesini büyük ölçekte uygulayan en büyük tesisler arasında yer alıyor. Evsel, ticari ve hizmet sektöründen gelen atık sular; fiziksel, kimyasal ve biyolojik aşamalardan geçirilerek kirletici yükünden arındırılıyor. Bu modelde, sürekli hareket eden tank yapısı ve havalandırma sistemleri vasıtasıyla mikroorganizmaların organik maddeleri tüketmesi sağlanmakta, çözünmüş kirleticiler azaltılarak su kalitesi parametreleri iyileştiriliyor.

40 MİLYON METREKÜP ATIK SU İŞLENDİ

Sanepar’ın operasyon raporuna göre, ETE Belém bünyesinde Ocak ve Ekim 2025 tarihleri arasındaki 10 aylık dönemde toplam 40 milyon metreküp atık su arıtılmıştır. Kurum, bu hacmi 16 bin olimpik yüzme havuzunun kapasitesine eş değer olarak nitelendirmiştir. Tesiste arıtma işlemlerinden geçen ve yasal parametrelere uygunluğu kontrol edilen atık sular, insan tüketimine sunulmaksızın doğrudan bölgenin ana su yollarından biri olan Iguaçu Nehri'ne deşarj edilmektedir.

ETE Belem’den gelen günlük 900 ton arıtma çamuru ile büyük üreticilerden toplanan yaklaşık 50 ton organik malzemeyi kontrollü bozunma yöntemiyle biogaza dönüştürmekte ve ardından elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriyor.