Ülkenin Abrantes bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan veri merkezleri, dijital hizmetlerin altyapısını oluşturmak amacıyla tasarlandı. Ancak binlerce sunucunun aşırı ısınmasını önlemek için kullanılacak soğutma sistemlerinin yüksek miktarda suya ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor.

SU TÜKETİMİ GÜNLÜK 22 MİLYON LİTREYİ AŞABİLİR

Toplam elektrik kapasitesi 500 megavata ulaşması planlanan iki veri merkezi, bölgedeki en büyük teknoloji yatırımları arasında yer alacak. Ancak tesislerin çalışması için gereken su miktarı, çevre örgütlerinin tepkisini çekti.

Çevre örgütü proTEJO'nun hesaplamalarına göre tesislerde buharlaşmalı soğutma sistemlerinin kullanılması halinde günlük su tüketimi 22,2 milyon litreye kadar çıkabilecek. Bu miktar, yaklaşık 9 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek suya karşılık geliyor.

Kapalı devre soğutma sistemlerinin tercih edilmesi durumunda ise günlük tüketimin yaklaşık 3,6 milyon litreye düşebileceği belirtiliyor. Tesislerde hangi teknolojinin kullanılacağı henüz netlik kazanmadı.

BÖLGEDEKİ SU KAYNAKLARI İÇİN UYARI YAPILDI

Veri merkezlerinin Tajo Nehri yakınlarında kurulacak olması, bölgedeki su kaynaklarına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Portekiz Çevre Ajansı'nın verilerine göre nehir havzasındaki yüzey sularının yalnızca yüzde 40'ı iyi durumda bulunuyor.

Çevre örgütleri, tesislerin yüksek su tüketiminin özellikle kurak dönemlerde bölgedeki su kaynakları üzerinde ek baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca projelerin elektrik ihtiyacının da çevresel etkiler açısından değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Yetkililerden inşaat izinleri verilmeden önce kapsamlı çevresel etki değerlendirmesi yapılması istenirken, günlük 22,2 milyon litrelik tüketimin henüz gerçekleşmiş bir kullanım değil, en yüksek tüketim senaryosuna dayanan tahmin olduğu belirtiliyor.