Domingos Martins ilçesindeki Pedra Azul Eyalet Parkı içinde bulunan kaya kütlesi yaklaşık 1.822 metre yüksekliğe ulaşıyor. Aynı bölgede Pedra das Flores ve Pedra do Lagarto gibi büyük granit oluşumları da yer alıyor. Bölge, Atlantik Ormanları’nın ortasında yer alan dağlık yapısı ve serin iklimi nedeniyle Brezilya’nın en dikkat çeken doğa turizmi noktalarından biri olarak gösteriliyor.

KAYANIN RENGİ GÜN BOYU DEĞİŞİYOR

Uzmanlara göre Pedra Azul’un renk değiştirmesinin temel nedeni kaya yüzeyini kaplayan liken tabakaları. Güneş ışığının geliş açısı, nem oranı ve hava koşulları gün içinde değiştikçe kayanın yüzeyindeki renk tonları da farklılaşıyor. Bazı dönemlerde koyu mavi görünen kaya, birkaç saat sonra yeşilimsi veya sarı tonlara dönüşebiliyor. Bölgede yapılan gözlemlerde kayanın bir gün içinde yaklaşık 36 kez farklı tona bürünebildiği belirtiliyor.

Yaklaşık 515 milyon yıllık olduğu tahmin edilen kaya oluşumunun granit ve gnays yapısından meydana geldiği ifade ediliyor. Araştırmacılar, bölgedeki dağ oluşumlarının, Himalayalar’a benzer çok eski jeolojik hareketler sırasında şekillendiğini belirtiyor.

BÖLGE HER YIL BİNLERCE TURİST ÇEKİYOR

Pedra Azul Eyalet Parkı’nın giriş noktası BR-262 kara yolunun 89’uncu kilometresinde bulunuyor. Park içerisinde doğal havuz rotası, seyir noktaları ve Pedra do Lagarto güzergahı gibi yürüyüş alanları yer alıyor. Özellikle haziran ve ağustos ayları arasındaki kış döneminde bölge yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

Domingos Martins ilçesi yalnızca doğal yapısıyla değil, Alman göçmenlerden kalan mimarisiyle de öne çıkıyor. Bölgede Avrupa tarzı yapılar, taş sokaklar, kafeler ve geleneksel festivaller bulunuyor. 1866 yılında inşa edilen Lutheran kilisesi ise kentin en bilinen tarihi yapıları arasında gösteriliyor.

Pedra Azul’un bulunduğu parkın 1991 yılında koruma altına alındığı, toplamda yaklaşık 1.240 hektarlık alanı kapsadığı belirtiliyor. Bölge bugün Brezilya’nın en önemli doğal simgelerinden biri kabul ediliyor.