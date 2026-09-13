Program, geleneksel maaşlı bir iş yerine gönüllülük ve kültürel değişim modeliyle yürütülüyor. Katılımcılar belirlenen görevleri yerine getirirken ev sahibi kuruluş tarafından sağlanan konaklama ve programa göre değişen yemek imkanlarından yararlanıyor.

HAFTADA KAÇ SAAT ÇALIŞMAK GEREKİYOR?

Program kapsamındaki bazı ilanlarda çalışma süresi haftada 20 saat olarak belirleniyor. Katılımcılar Pazartesi-Cuma günleri günde en fazla 4 saat görev alarak haftalık çalışma süresini tamamlıyor. Günün geri kalanında ve izin günlerinde zorunlu çalışma bulunmuyor. Çalışma saatleri ve izin günleri ise başvurulan ev sahibinin belirlediği koşullara göre değişebiliyor.

HANGİ İŞLERİN YAPILMASI İSTENİYOR?

Programlarda çiftlikler, ekolojik projeler ve küçük konaklama işletmelerinde farklı görevler bulunuyor. Arazi ve yeşil alanların bakımı, meyve ağaçları ve tarım ürünleriyle ilgilenme ile sürdürülebilir tarım çalışmalarına destek bunlar arasında yer alıyor. Bazı ilanlarda ise küçük pansiyon ve ekolojik konaklama tesislerinde resepsiyon veya lojistik görevlerine destek verilmesi isteniyor. Yapılacak iş ve haftalık çalışma düzeni başvuru öncesinde ilanlarda belirtiliyor.

KONAKLAMA VE YEMEKLER ÜCRETSİZ

Katılımcılar yaptıkları gönüllü çalışma karşılığında ev sahibi tarafından sağlanan konaklamadan yararlanabiliyor. Yemek imkanları ise programa göre değişirken bazı ev sahipleri günlük öğünleri de karşılıyor. Oda türü, günlük kaç öğün yemek sağlandığı ve haftalık izin süresi her ilanda farklı olabiliyor. Bu nedenle programın sunduğu imkanlar başvuru yapılan ev sahibinin koşullarına göre belirleniyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Programlarda 18 ile 55 yaş arasındaki adaylara yönelik seçenekler bulunuyor. Adaylarda doğal ortama uyum sağlama, ekip çalışmasına katılma ve topluluk faaliyetlerinde görev alma gibi özellikler aranabiliyor. Tarım alanındaki görevler için daha önce deneyim sahibi olmak her programda zorunlu tutulmuyor. Sürdürülebilirlik ve doğa çalışmalarına ilgi ise bazı ev sahiplerinin aday değerlendirmesinde dikkate aldığı kriterler arasında bulunuyor.

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Programa katılmak isteyenlerin geçerli bir pasaporta sahip olması gerekiyor. Adayların ayrıca gitmek istedikleri ülke veya bölgenin vize ve diğer giriş koşullarını karşılamaları gerekiyor. Program kapsamında sağlanan konaklama veya yemek imkanları, ülkeye giriş hakkı sağlamıyor. Göçmenlik ve seyahat şartları katılımcının vatandaşlığına ve gidilecek bölgeye göre ayrıca uygulanıyor.

KARAYİPLER'DEKİ PROGRAMLARA NASIL BAŞVURULUYOR?

Bu tür gönüllülük ve kültürel değişim ilanları Worldpackers gibi uluslararası platformlarda yayınlanıyor. Adaylar profil oluşturarak Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti veya Jamaika gibi destinasyonlardaki mevcut programları inceleyebiliyor. Başvuru öncesinde çalışma saatleri, görevler, oda tipi, yemeklerin kapsamı ve izin günlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Şartları karşılayan adaylar daha sonra ev sahibi kuruluşlara doğrudan başvuru gönderebiliyor.