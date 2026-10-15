Norveç'in başkenti Oslo'ya yaklaşık 50 dakika mesafede yer alan Hillestad kasabasındaki bir çiftlik, günlük işlere destek olacak gönüllüler için resmi çağrıda bulundu. Günde 4-5 saatlik fiziksel destek karşılığında gönüllülerin kalış süresi boyunca konaklama ve yemek masraflarının çiftlik sahibi tarafından karşılanacağı bildirildi.

Gönüllülerin yerine getireceği görevler, mevsim koşullarına ve çiftliğin dönemsel ihtiyaçlarına göre farklılık gösteriyor. Program kapsamında ilkbahar aylarında yakacak odun hazırlanması, orman bakımı, ağaç kesimi ve seyreltme faaliyetleri yürütülüyor. Sebze ekimi, yabani ot temizliği ve hasat süreçlerinin yanı sıra çiftlik binalarının boyanması, genel tadilat ve orman içindeki bir kulübenin restorasyonu da çalışma takviminde yer alıyor. Arazide yürütülen ticari tahıl üretimi ise tamamen bu kapsamın dışında tutuluyor ve gönüllüler bu sürece dahil edilmiyor.

NORVEÇ'TEKİ GÖNÜLLÜLERE HANGİ İMKANLAR SAĞLANIYOR?

İş birliği çerçevesinde katılımcıların tüm barınma ve beslenme giderleri ev sahibi tarafından temin ediliyor. Çiftlik evinin ikinci katında yer alan çift kişilik yataklı iki misafir odası gönüllülerin kullanımına tahsis ediliyor, banyo ise ortak olarak kullanılıyor. Günün tüm öğünleri programa dahil ediliyor ve akşam yemekleri çoğunlukla yakın mesafede ikamet eden aile bireyleriyle birlikte yeniyor. İki köpeğin bulunduğu tesise, kendi evcil hayvanlarıyla gelmek isteyen gezginlerin de kabul edilebileceği belirtiliyor.

Restoran sektöründeki kariyerini 2017 yılında sonlandırarak aile çiftliğine dönen mülk sahibi, aynı zamanda profesyonel şeflik geçmişine sahip bulunuyor. Çiftlikte kalan gönüllüler geleneksel Norveç mutfağını tanıma ve yerel pişirme tekniklerini öğrenme fırsatı yakalıyor. Ev bünyesindeki donanımlı bar alanı üzerinden miksoloji ve içecek hazırlama konularında pratik deneyim aktarımı da sağlanıyor. Çiftlik düzeni, doğa koruma ve geleneksel kırsal üretim pratiklerinin sahada uygulanmasını hedefliyor.

PROGRAMA KATILIM İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Programa dahil olmak isteyen adayların resmi Workaway platformu üzerinden Hillestad bölgesindeki çiftlik profilini inceleyerek randevu oluşturması gerekiyor. İlgili profil sayfasında geçmiş katılımcılara ait 36 adet değerlendirme ve onaylı referans notu bulunuyor. Sistemde 2026 yılı itibarıyla yayımlanan son geri bildirimlerde, ev sahibinin iletişim tarzı ve aile ortamında sağlanan çalışma koşulları öne çıkıyor. Müracaatların doğrudan platformun dijital başvuru kanalı üzerinden iletilmesi isteniyor.

MAAŞSIZ KÜLTÜREL DEĞİŞİM MODELİ

Duyurulan programın garantili maaş ödemesi içeren profesyonel bir istihdam modeli olmadığı, emek karşılığı konaklama ve yemek takasına dayanan bir kültürel değişim projesi olduğu vurgulanıyor. Katılımcıların seyahat planlaması yapmadan önce haftalık çalışma takvimi, vize prosedürleri, kalış süresi ve şahsi ulaşım giderlerini ev sahibiyle netleştirmesi gerektiği hatırlatılıyor.