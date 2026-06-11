Filipinler’in başkenti Manila’nın kronik su sıkıntısını çözmek amacıyla hayata geçirilen 211 milyon dolarlık Kaliwa Barajı projesi, kentsel gelişim ile yerel toplulukların hakları arasında büyük bir krize yol açtı.

Elektrik üretimi amacı taşımayan ve sadece başkente günde 600 milyon litre su taşımayı hedefleyen bu devasa depo barajı, Sierra Madre dağlarında yaşayan yerli halkı evlerini ve atalarından kalma topraklarını kaybetme korkusuyla karşı karşıya bıraktı.

BÖLGEDEKİ GERİLİM TIRMANDI

Filipinler Araştırma Gazeteciliği Merkezi'nin raporuna göre, yapımı devam eden projenin çevresel etki değerlendirmeleri bölgedeki gerilimi tırmandırmış durumda.

Baraj gölünde su biriktikçe özellikle Rizal eyaletine bağlı Daraitan bölgesindeki alçak alanların sular altında kalma riski bulunuyor. Bölge sakinleri, daha önce güvenli kabul edilen yaşam alanlarının su seviyesinin yükselmesiyle haritadan silinebileceğinden endişe ediyor.

Büyük altyapı projelerinin bir sorunu çözerken başka bir insani krize nasıl yol açabileceğini gözler önüne seren bu durum; "Metropolün su güvenliğinin bedelini neden dağdaki yerli halk ödemek zorunda?" sorusunu tartışmaya açtı.