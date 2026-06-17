Birleşik Arap Emirlikleri’nin Umm Al Quwain emirliğinde yer alan NAQA’A deniz suyu arıtma tesisi, günlük yaklaşık 681,9 milyon litre içme suyu üretme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Tesis, 150 MIGD (günde milyon galon) kapasiteye sahip olup, bu özelliğiyle dünyadaki en büyük ters ozmoz (SWRO) tesislerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tesis, deniz suyunu ileri filtreleme ve membran teknolojisiyle arıtarak içme suyuna dönüştürüyor. Süreç, deniz suyunun giriş kanalıyla alınmasıyla başlıyor ardından pompalama, eleme ve filtrasyon aşamalarından geçen su, ters ozmoz sisteminde tuzdan ayrıştırılıyor. Elde edilen su depolama tanklarında toplanarak şebekeye veriliyor.

ÖZEL BORU HATTI İLE DENİZE AKITILACAK

Arıtma sürecinin ardından ortaya çıkan yoğun tuzlu su, 3,6 kilometrelik özel bir boru hattı ile yeniden denize deşarj ediliyor. Bu sistem, tesisin sürekli çalışmasını sağlarken çevresel dengeyi korumaya yönelik altyapının da bir parçası olarak tasarlandı.

YATIRIM DEĞERİ 3 MİLYAR DİRHEM

Projenin toplam yatırım değerinin yaklaşık 3 milyar BAE dirhemi olduğu belirtiliyor. Tesis, 35 yıllık su alım anlaşması kapsamında Etihad Water and Electricity tarafından destekleniyor. Projenin önemli yatırımcılarından biri ise %40 hisseyle ACWA Power olarak öne çıkıyor.

NAQA’A tesisi, Kuzey Emirlikleri’nin su ihtiyacını karşılamada kritik rol oynuyor. Kurak iklim koşullarında doğal su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle, deniz suyunun içme suyuna dönüştürülmesi stratejik bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Tesis, büyük ölçekli üretim kapasitesiyle bölgesel su güvenliğini güçlendiriyor.

SİSTEM BİRBİRİYLE ENTEGRE ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 23,5 hektarlık alana yayılan tesis deniz suyu alım sistemi, ters ozmoz üniteleri, depolama tankları ve deşarj hattıyla entegre bir yapıdan oluşuyor. Bu altyapı, Körfez bölgesinde sürdürülebilir su temini için geliştirilen en büyük endüstriyel su üretim projelerinden biri olarak değerlendiriliyor.