Sağlıklı yaşam önerilerinin başında gelen 'günde en az 8 bardak su içilmesi gerektiği' yönündeki yaygın inanışın bilimsel bir dayanağı bulunmadığı bildirildi.

Dartmouth Tıp Fakültesi'nden fizyolog Heinz Valtin’in bilimsel literatür, veri tabanları ve alanındaki araştırmacılarla yaptığı incelemeler, her gün sabit olarak 8 bardak su içilmesini zorunlu kılan hiçbir klinik veri olmadığını ortaya koydu.

EFSANENİN KAYNAĞI 1945 YILINA DAYANIYOR

İncelemelere göre, söz konusu tavsiyenin kökeni ABD Gıda ve Beslenme Kurulu’nun 1945 yılında yayımladığı bir rapora dayanıyor. Raporda, yetişkin bir bireyin günlük yaklaşık 2,5 litre sıvıya ihtiyaç duyduğu ifade ediliyordu. Ancak belgede yer alan "Gerekli sıvının büyük bir kısmı tüketilen gıdalardan karşılanmaktadır" ifadesinin zamanla göz ardı edildiği ve önerinin yalnızca "içme suyu" şeklinde yorumlandığı belirtildi.

SU İHTİYACI KİŞİDEN KİŞYE DEĞİŞİYOR

ABD Ulusal Akademileri uzmanları, sağlıklı bireylerin sıvı ihtiyacını büyük oranda susuzluk hissiyle karşıladığına dikkat çekiyor. Günlük toplam sıvı alımı göstergeleri erkekler için yaklaşık 3,7 litre, kadınlar için ise 2,7 litre olarak belirlense de bu miktarlara içme suyunun yanı sıra çay, kahve gibi diğer içecekler ve gıdalardaki sıvılar da dahil ediliyor. Günlük sıvı ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’si doğrudan gıdalardan sağlanıyor.

2022 yılında 23 ülkeden ve 8 günlükten 96 yaşına kadar olan 5 bin 604 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, vücudun günlük su değişiminin 1 litreden 10 litrenin üzerine kadar geniş bir yelpazede değişebildiğini gösterdi. Bu değişkenlikte vücut boyutu, fiziksel aktivite düzeyi, sıcaklık, nem, rakım ve hamilelik gibi faktörlerin belirleyici olduğu vurgulandı.

SAĞLIK İDDİALARI KLİNİK VERİLERLE DESTEKLENMİYOR

Fazla su içmenin toksinleri attığı, cildi güzelleştirdiği, baş ağrısını azalttığı ve kilo vermeye yardımcı olduğu yönündeki iddialar da incelemeye alındı. Pennsylvania Üniversitesi araştırmacıları Dan Negoianu ve Stanley Goldfarb'ın klinik veriler üzerinde yaptığı analizlerde, bu dört iddiayı doğrulayan bilimsel bir kanıta ulaşılamadı.

Uzmanlar, ölçülmesi ve takibi kolay olduğu için "8 bardak" gibi sabit hedeflerin popülerliğini koruduğunu, ancak insan fizyolojisinde tek bir evrensel standart bulunmadığını ifade ediyor.