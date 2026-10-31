Amerika Birleşik Devletleri’nin Gateway Programı kapsamında hayata geçirilen 16 milyar dolar bütçeli Hudson Tüneli Projesi’nde kazı aşamasına geçildi. New Jersey ile Manhattan arasındaki demir yolu bağlantısını güçlendirmeyi hedefleyen proje için özel olarak hazırlanan 1.680 tonluk dev tünel açma makinesi, North Bergen bölgesinde ilk kazmayı vurdu.

Almanya’da üretilen ve montajı ABD’de tamamlanan makine, 8,7 metrelik kesici kafasıyla Palisades kayalıklarındaki sert kaya katmanlarını aşarak ilerleyecek. Bakım aralıkları dahil olmak üzere günde ortalama 9 metre ilerlemesi planlanan kazının ilk etabında, North Bergen’den Weehawken-Hoboken sınırındaki erişim şaftına kadar uzanan 1.550 metrelik iki paralel hat açılacak.

ZEMİNE GÖRE MAKİNE DEĞİŞİMİ YAPILACAK

İlk etabın tamamlanmasının ardından kayalık zemin için kullanılan tünel açma makineleri hattan çıkarılacak. Nehir tabanındaki yumuşak tortul tabakasında yürütülecek kazılar için nehir altı zemin koşullarına uygun farklı makineler devreye sokulacak. Kazı esnasında çıkarılan hafriyat konveyör bantlarla tahliye edilirken, açılan alanlar eş zamanlı olarak prefabrik beton bloklarla kaplanarak tünel yapısı oluşturulacak.

Toplam 3,9 kilometre uzunluğunda ve iki hatlı olarak planlanan tünelin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki mevcut demir yolu altyapısı da bakıma alınacak. 1910 yılından bu yana hizmet veren ve günde yaklaşık 200 bin yolcunun kullandığı mevcut North River Tüneli, 2012 yılındaki Sandy Kasırgası’nda deniz suyuna maruz kalarak yapısal hasar görmüştü. Yeni tünelin devreye girmesiyle birlikte, mevcut hatlar tren trafiği kesintiye uğramadan kapsamlı bir rehabilitasyon sürecinden geçirilecek.

Geçmişte yaşanan siyasi ve mali anlaşmazlıklar ile federal fon kesintileri nedeniyle gecikmeler yaşayan projenin, çok yıllık inşa sürecinin ardından 2030’lu yıllarda tam kapasiteyle hizmete girmesi öngörülüyor.