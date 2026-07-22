Dünya genelinde güne başlamanın en popüler yolu olan kahve, sağlık dünyasında uzun süredir ciddi bir tartışma konusuydu. "Çok kahve içmek kalbe zararlı mı?" sorusu, Amerikan Kalp Derneği’nin mercek altına aldığı kapsamlı bir incelemeyle nihayet netlik kazandı. Yeni bilimsel verilere göre, doğru miktarda tüketilen kahve sadece güvenli olmakla kalmıyor, aynı zamanda kalbi koruyan güçlü bir kalkan görevi üstleniyor.

KALP SAĞLIĞI İÇİN GÜVENLİ SINIR AÇIKLANDI

Uzmanlar, yetişkinler için güvenli günlük kafein sınırını 400 miligram olarak belirledi ki bu miktar yaklaşık 5 fincan filtre kahveye denk geliyor. Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Tıp Fakültesi’nden Prof. Gregory M. Marcus, önemli bir detayın altını çizerek ilave şeker, şurup veya krema gibi katkı maddeleri içermeyen, günde 5 fincana kadar kafeinli kahve tüketiminin kalp-damar hastalık riskini artırmadığını belirtiyor.

Hatta yapılan detaylı analizler, düzenli ve kararında kahve tüketen kişilerin kalp yetmezliği, inme, tip 2 diyabet ve hipertansiyon gibi rahatsızlıklara yakalanma riskinin çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Araştırmada en dikkat çekici sonuç ise ölüm riski en düşük olan kişilerin, günde ortalama 2 ila 4 fincan kahve tüketen "orta düzey" kahve severler arasından çıkması oldu.

HER BEDENİN KAFEİN REÇETESİ AYRI

Ancak burada hayati bir kural var: Her bedenin kafein toleransı tamamen kendine has. Kahve içildikten yaklaşık bir saat sonra kana karışarak zirve noktasına ulaşıyor ancak genetik yapınız, yaşınız ve metabolizma hızınız bu süreci doğrudan etkiliyor. Prof. Marcus, herkes için geçerli tek bir güvenli kafein formülü olmadığını, bir kişiye harika enerji veren bir miktarın, bir başkasında çarpıntı, anksiyete veya uykusuzluk gibi yan etkilere yol açabileceğini vurguluyor.

GİZLİ KAFEİN TUZAKLARINA DİKKAT

Son olarak, gün içinde tükettiğimiz çay, çikolata ve hatta bazı ağrı kesicilerin de gizli birer kafein kaynağı olduğunu unutmamak gerekiyor. Özellikle enerji içecekleri gibi yapay ve yüksek dozlu kaynaklar kalbi yorabiliyor. Uzmanların en net uyarısı ise kahveyi tüketme şeklimizle ilgili; bol şuruplu, kremalı ve şekerli kahveler, çekirdeğin sunduğu tüm kalp dostu faydaları bir anda yok edebiliyor. Bu yüzden kalbinizi korumak istiyorsanız, kahvenizi olabildiğince sade ve katkısız tüketmek en doğrusu.