Kanada, Newfoundland ve Labrador’daki Gros Morne Ulusal Parkı’ndan Bay of Fundy’deki (Fundy Körfezi) gelgit adalarına kadar uzanan geniş coğrafyasında, doğa tutkunları için çeşitli rota seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bu rotalar arasında yer alan Ministers Adası, her gün okyanus sularının çekilmesiyle ortaya çıkan yoluyla dikkat çekiyor.

GÜNDE İKİ KEZ 12 METREYE KADAR YÜKSELİP ALÇALIYOR

New Brunswick ve Nova Scotia eyaletleri arasında bulunan Fundy Körfezi, 270 kilometrelik kıyı şeridi boyunca dünyanın en yüksek gelgitlerine ev sahipliği yapıyor. Küresel gelgit ortalaması 1 metre civarındayken, bu körfezde su seviyesi günde iki kez 12 metreye kadar yükselip alçalıyor. Her gün yaklaşık 160 milyar ton suyun körfeze giriş çıkış yapması, bölgedeki ekolojik yapıyı ve ulaşım imkanlarını doğrudan şekillendiriyor.

OKYANUS TABANINDA YÜRÜYEREK VEYA ARAÇLA ADAYA GİDİLEBİLİYOR

Saint Andrews kasabası açıklarında bulunan 500 dönümlük Ministers Adası’na ulaşım, yalnızca sular çekildiğinde mümkün oluyor. Ziyaretçiler, gelgit takvimine uygun olarak okyanus tabanı üzerinden yürüyerek veya araçlarıyla adaya geçiş yapabiliyor. Sular yükseldiğinde ise adaya giden yol tamamen su altında kalarak ulaşım kesiliyor.

GELGİT SAATLERİNE GÖRE PLANLANIYOR

Ziyaretçiler, adada kalış sürelerini tamamen gelgit saatlerine göre planlamak zorunda kalıyor. Bazı platformlarda yüksek puanlar alan bölgeyi ziyaret edenler, malikanenin korunmuş yapısını ve "zamanın durduğu" hissini vurgularken, sular yükselmeden önce ana karaya dönmek için kısıtlı bir süreye sahip olduklarını belirtiyorlar.