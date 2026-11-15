Bursa'nın sanayi potansiyelini artıracak yeni bir üretim tesisinin hazırlıklarında önemli bir aşamaya geçildi. Eruslu Sağlık Ürünleri tarafından Mustafakemalpaşa ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan hijyen ve temizlik ürünleri üretim tesisi ilave projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu tamamlanarak askıya çıkarıldı.

YATIRIM BEDELİ 43,9 MİLYAR LİRAYI AŞIYOR

Bursa Hakimiyet'in aktardığına göre, Eruslu Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilecek olan projenin toplam maliyeti 43 milyar 896 milyon 62 bin TL olarak açıklandı. Toplam 455 bin 739 metrekarelik proje alanında kurulacak olan tesiste; temizlik kâğıtları, hijyenik pedler ve ıslak havlu üretimine yönelik yeni üretim hatları oluşturulacak.

744 KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM HEDEFİ

Yatırımın bölge ekonomisine en önemli katkılarından biri istihdam alanında olacak. ÇED raporundaki verilere göre, halihazırda 415 kişinin görev yaptığı tesise, yeni kapasite artışıyla birlikte 744 personel daha eklenecek. Ek istihdamla beraber fabrikadaki toplam çalışan sayısının 1.159'a ulaşması bekleniyor. Yeni hatların devreye alınmasının ardından tesis, üç vardiya sistemiyle günün 24 saati üretim yapacak.

GÜNLÜK 7 BİN 500 TON ÜRETİM KAPASİTESİ

Proje kapsamında kurulacak üretim hatlarının kapasite detayları da netleşti. Rapora göre tesiste günlük 300 tonluk tekstil ve kâğıt geri dönüşüm ünitesi kurulacak. Hijyenik ürün üretim hatlarının toplam kapasitesi ise günlük 7 bin 500 ton olarak planlandı. Bu üretimin 4 bin 350 tonunu temizlik havlusu, 1.650 tonunu hijyenik ped ve 1.500 tonunu temizlik kâğıdı oluşturacak.

PROJE 5 YIL 3 AYDA TAMAMLANACAK

Tesisin inşası ve faaliyete geçme süreci kademeli olarak yürütülecek. İnşaat aşamasında 150 personelin çalışması planlanırken, tüm üretim hatları ve yardımcı binaların inşasının yaklaşık 5 yıl 3 ay sürmesi öngörülüyor. Gerekli yasal izinlerin alınmasıyla birlikte üretim kademeli olarak başlatılacak.

ÇED RAPORU GÖRÜŞÜNE SUNULDU

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından nihai şekli verilen ÇED raporu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED Yönetmeliği kapsamında 10 gün süreyle halkın görüşüne sunuldu. Vatandaşlar, bu süre zarfında projeye ilişkin görüş, öneri ve itirazlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına veya Bursa İl Müdürlüğüne iletebilecek. Gelen görüşlerin değerlendirilmesinin ardından proje için nihai karar süreci işletilecek.