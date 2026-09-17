İspanya'dan Norveç'in kuzeyindeki Tromso kentine taşınan Laura Prieto adlı çalışan, ülkedeki maaş seviyesi ve çalışma şartlarına ilişkin deneyimlerini paylaştı. Kentte otel temizlik görevlisi ve turist rehberi olarak çalışan Prieto, Norveç'teki kazancının İspanya'daki gelirine kıyasla önemli bir fark gösterdiğini belirtti.

İSPANYA'DAKİ BİR GÜNLÜK KAZANÇ 2,5 SAATTE ELDE EDİLİYOR

Cronista'nın aktardığı bilgilere göre Prieto, TikTok hesabında yaptığı paylaşımda Norveç'te iki buçuk saatlik çalışma karşılığında İspanya'daki bir günlük kazancına ulaştığını ifade etti.

Prieto, bu kazanç oranı sayesinde çalışma günlerini uzatmadan gelirini artırabildiğini ve İspanya'ya kıyasla daha fazla tasarruf edebildiğini aktardı.

NORVEÇ'TE ORTALAMA MAAŞ 305 BİN LİRA

Haberde aktarılan resmi verilere göre, Norveç genelindeki aylık maaş seviyeleri şu şekilde:

Ortalama Aylık Maaş: 63.700 Norveç Kronu (yaklaşık 329 bin lira)

Ortalama Taban Maaş: 58.970 Norveç Kronu (yaklaşık 305 bin lira)

İKLİM VE YAŞAM MALİYETİ FAKTÖRÜ

Yüksek gelir seviyesine karşın iklim şartları ve yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle tüketim alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten Prieto, buna rağmen mevcut gelir düzeyiyle İspanya'dakine kıyasla daha fazla birikim yapabildiğini ifade etti.