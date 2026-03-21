Sosyal medyada hızla popülerleşen bir korku romanı, ardında bıraktığı tartışmayla edebiyat dünyasını ikiye böldü. Mia Ballard imzalı "Shy Girl" adlı kitabın yapay zeka tarafından yazıldığı iddiası büyüyünce, dünyaca ünlü yayıncı Hachette harekete geçerek kitabı raflardan çekti. Edebiyat tarihinin ilk büyük yapay zeka krizlerinden biri olarak kayıtlara geçen bu gelişme, yaratıcılık, özgünlük ve teknoloji arasındaki ince çizgiyi yeniden sorgulatıyor.

YOĞUN İLGİNİN ARDINDAN SKANDALLAR PATLADI

"Shy Girl", ilk olarak 2025 yılında yazar tarafından bağımsız olarak yayımlandı. Borç batağındaki OKB hastası bir kadının, borçlarını ödemesi karşılığında zengin bir adamın "evcil hayvanı" gibi yaşamayı kabul etmesini konu alan roman, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Büyük ilginin ardından Hachette, kitabı Birleşik Krallık'ta yayımlamak için harekete geçti ve ABD yayını da planlandı.

Ancak kitabın yükselen popülaritesi, beraberinde ciddi şüpheleri de getirdi. Goodreads'te bazı okuyucular kitabı övgüyle karşılarken bir diğer kesim, metnin anlamsız, tekrarlarla dolu ve kötü kurgulanmış olduğunu öne sürdü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Ocak 2026'da deneyimli bir kitap editörünün Reddit'te başlattığı tartışma, süreci hızlandırdı. Editör, metnin yapay zeka çıktısından ayırt edilemediğini ileri sürdü. Bu gönderi, 1,2 milyon izlenmeye ulaşan iki buçuk saatlik bir YouTube videosunun hazırlanmasına zemin hazırladı.

Tartışma oradan büyüdü. Yapay zeka tespit şirketlerinden Pangram, kitabın otomatik üretilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı. New York Times ise bağımsız bir analiz yürüterek metinde yapay zekaya özgü belirgin kalıplar saptadı: mantık boşlukları, melodramatik sıfatların aşırı kullanımı ve tekrara dayalı kurgu yapısı bunların başında geliyordu.

YAZAR HEPSİNİ İNKAR ETTİ

Tüm bu bulguların ardından Hachette, kitabı raflardan çekme ve planlanan ABD yayınını iptal etme kararı aldı. Yazar Mia Ballard ise iddiaları reddetti. Ballard, romanı bizzat kendisinin kaleme aldığını ancak düzenleme sürecinde yardım aldığı bir arkadaşının habersizce yapay zeka araçlarına başvurmuş olabileceğini belirtti. Yaşanan sürecin ruh sağlığını derinden sarstığını ifade eden Ballard, hukuki yollara başvuracağını da açıkladı.

"Shy Girl" davası, edebiyat dünyasında uzun süredir süregelen tartışmayı yeniden alevlendirdi. Yapay zekanın yaratıcı süreçlere ne ölçüde dahil olduğu, bu araçların kullanımının ne zaman "yardım", ne zaman "kopya" sayılacağı soruları yanıtsız kalmaya devam ediyor. Yayıncılar, editörler ve yazarlar için bu kriz; oyunun kurallarının henüz yazılmadığı yeni bir çağın habercisi niteliğinde.