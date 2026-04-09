Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşen CHP lideri Özgür Özel, ardından EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan’la da bir araya geldi. Baş ile görüşmesinin ardından konuşan Özel, “Ara seçim yapmak Meclis’in işi. ‘Gündemimizde ara seçim yok’ demek, yürütmenin yasamaya müdahalesidir. En basit deyimle siyaseten bir hadsizliktir, yetki aşımıdır ve bu da anayasayı Çiğnemektir. Bir an önce bu kararın alınması gerekiyor. Sayın Numan Kurtulmuş’u gelecek hafta ziyaret edeceğim.”

Baş ise TİP’ten Hatay milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay ile ilgili olarak “Kurtulmuş ya kendi dönemindeki bir milletvekilini cezaevinde bırakmış bir Meclis Başkanı olarak tarihe geçecektir ya da Anayasa Mahkemesi’nin kendisine gönderdiği yazının gereğini yapma hükümlülüğüyle karşı karşıyadır” dedi.

CHP lideri Özel, TİP Genel Başkanı Baş ile CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi’nde görüştü. Ardından EMEP lideri Aslan, Özel’i ziyaret etti.

DAYANIŞMA İÇİN BURADAYIZ

Aslan ise Özel ile görüşmesinin ardından şunları söyledi: “CHP belediyelerine yönelik gözaltılar, tutuklamalar ve yargılamalar karşısında bir kez daha seçme ve seçilme hakkı için, halkın demokratik hak ve özgürlükleri için bu operasyonların durdurulması, yargılananların serbest bırakılması konusunda dayanışmamızı göstermek için buradayız.”