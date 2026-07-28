Beşiktaş'ın uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Mohamed Salah ile görüşmeler askıya alınmıştı. Beşiktaş'ın transferi rafa kaldırmasının ardından Mısırlı oyuncu ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Mısırlı yıldızın yeni adresinin Trabzonspor olacağı ileri sürüldü. ERTUĞRUL DOĞAN YALANLADI Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu iddiaların ardından Başkan Ertuğrul Doğan'dan açıklama geldi. Beyaz TV'ye konuşan Doğan, Muhammed Salah transferiyle ilgili gündeme gelen haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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