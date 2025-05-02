Hollanda’da, 2022’de KKTC’de silahlı saldırıyla öldürülen Halil Falyalı’nın muhasebecisi olduğu ileri sürülen Cemil Önal’ın, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Hollanda basınının isim vermeden Türklerin yaşadığı bir göçmen semtindeki otelin terasında oturan bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldüğü açıklandı.

Şahsı ve silahı aramak için köpeklerin de dahil olduğu büyük çaplı çalışma başlatıldı.

Haber Kıbrıs'ın haberinde ise olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

-Uzun süredir itirafları ile gündemde olan merhum Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal’ın Hollanda’da bir otelin barında silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü iddia edildi.

-Önal, uzun süredir itirafları ile Türkiye yönetimindeki bir çok ismi rüşvet almakla ve gizli kasetlerin peşinde olmakla suçlamıştı.

-Önal’ın son olarak Kıbrıslı Türk gazeteci Ayşemden Akın’a yaptığı açıklamalar gündemi ciddi derecede meşgul etmişti. Önal’ın barda suikasta uğradığı, olay yerinde yaşamını kaybettiği iddia edildi.

HOLLANDA POLİSİ'NDEN PAYLAŞIM

Olayla ilgili Hollada Polisi resmi X hesabından da bir paylaşımda bulundu.

İsim verilmeyen paylaşımda saldırıya uğrayan şahsın öldüğü görgü tanıklarının polise başvurması gerektiği ifade edildi.

CEMİL ÖNAL KİMDİR?

Cemil Önal, Halil Falyalı’nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu.

Önal, Falyalı cinayetinden sonra şüpheli sıfatıyla aranmaya başlanan Önal'ın yurtdışına kaçtığı belirlenmişti.

2023 Aralık'ta Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye'ye iade edilmemiş ve Hollanda’da yargılanmaya başlamıştı...

Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.