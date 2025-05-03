Kuzey Kıbrıs'ta 2022'de öldürülen yasa dışı bahis baronu ve kumarhaneci Halil Falyalı'nın eski muhasebecisi Cemil Önal’ın öldürülebileceğine dair şüphesini daha önce birkaç kez savcılığa bildirdiği belirtildi.

Mali suçlar odaklı Hollanda merkezli bağımsız araştırmacı gazetecilik platformu Follow The Money’den David Davidson, Cemil Önal’ın öldürülmesinin ardından yazdığı haberde, Önal ile geçen pazartesi günü görüştüğünü belirtti.

PAZARTESİ GÜNÜ HOLLANDALI GAZETECİYE KONUŞMUŞ

Görüşmenin Lahey’deki bir restoranda yapıldığının kaydedildiği haberde, Önal’ın “hayatına kastedileceğini düşündüğünü söylediği” aktarılarak Türkiye’den gelebilecek bir tehditten çekindiği ifade edildi.

Cemil Önal’ın rüşvet uygulamalarıyla ilgili elinde bulunduğunu iddia ettiği bilgi ve belgeler hakkında da “Bu beni eninde sonunda öldürecek” dediği aktarıldı.

Haberde, Cemil Önal’ın avukatının da öldürülme tehlikesi hakkında, “Bu ciddi tehdit birkaç kez savcılığa bildirildi” dediği belirtilirken Hollanda savcılığının konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadığı kaydedildi.

Önal, kısa süre önce Bugün Kıbrıs gazetesine verdiği son röportajında da, “Ben bir kara kutuyum, beni susturmak isteyecekler” diyerek öldürülme ihtimalinden açıkça söz etmişti.